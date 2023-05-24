Венгрия не разблокирует транш в €500 млн для Украины

Венгрия не одобрит выделение Украине €500 млн из Европейского фонда мира до тех пор, пока Киев не вычеркнет банк OTP из черного списка за то, что финансовая организация продолжает работать в России, заявили «Известиям» в правительстве страны.

«Европейский союз оказывает огромное давление на правительство Венгрии, чтобы оно одобрило следующий транш в размере €500 млн из Европейского фонда мира. Тем не менее правительство не откажется от своей приверженности миру, защиты венгерской общины в Закарпатской области Украины и представленных национальных интересов Венгрии. <…> Министр иностранных дел Петер Сийятро еще раз дал понять, что не поддержит выплату последнего взноса Фонда мира до тех пор, пока Украине не удалит OTP — финансовое учреждение, не нарушившее никаких положений международного права — из списка «международных спонсоров войны», — говорится в ответе правительства Венгрии на запрос «Известий».

В начале мая Киев внес венгерский OTP Bank Group в черный список, поскольку банк продолжает работать на территории России. Украина уже обращалась к руководству банковской группы с требованием покинуть рынок РФ, а гендиректор OTP Bank Group в апреле заявлял о давлении с украинской стороны на руководство группы.

22 мая на встрече глав МИД ЕС, по данным Politico, произошла перепалка между министрами иностранных дел Венгрии и Германии Петером Сийятро и Анналеной Бербок, вызванной разногласиями по поводу одобрения Украине транша.

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Венгерское предупреждение: Будапешт не разблокирует транш Киеву