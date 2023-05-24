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Бетонная плита рухнула на подростка в Татарстане

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Фото: t.me/prokrt
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На ногу 14-летнего подростка упала бетонная плита под Бугульмой. Об этом 23 мая сообщили в пресс-службе прокуратуры по Республике Татарстан.

По данным правоохранителей, вечером 22 мая мальчик и его 21-летний товарищ собирали металлолом в заброшенном саду в поселке Верхний. Подросток увидел торчащую из плиты арматуру и потянул за нее, плита упала ему на ногу.

С различными травмами пострадавшего госпитализировали в детскую клиническую больницу Казани.

Под контролем городского прокурора организована процессуальная проверка. Кроме того, причины и обстоятельства инцидента выяснит и надзорное ведомство.

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Ранее в этот же день в Якутии подростки на мотоцикле устроили ДТП со смертельным исходом. По предварительным данным, около 17:00 подросток 2007 года рождения, управляя мотоциклом Fekon SK, ехал с пассажиром-одногодкой. На перекрестке равнозначных дорог несовершеннолетние не уступили дорогу мотоциклу «Десна » с мужчиной 1970 года рождения за рулем, который ехал с правой стороны по расположению к ним. Произошло столкновение.

Водитель «Десны» скончался на месте происшествия до оказания первой медицинской помощи. Обоих подростков госпитализировали с травмами в хирургическое отделение Амгинской ЦРБ.

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