Реклама
Прямой эфир
Мир
Пентагон недосчитался 1 млн запчастей к истребителям F-35 на $85 млн
Мир
В США назначили дату суда по делу Трампа о подделке документов
Мир
Додик заявил о влиянии Республики Сербской на отказ БиГ от санкций против России
Мир
Politico узнала о незаконном переделе бизнеса властями Украины
Мир
Финляндия получила от РФ уведомление о прекращении военных инспекций
Общество
Появились кадры с места падения параплана в Ленобласти
Происшествия
В Донецке сработала система ПВО
Армия
МО сообщило о присвоении Александру Бичаеву звания Героя РФ посмертно
Армия
ВС РФ сорвали попытку контратаки ВСУ на донецком направлении
Общество
Мэр Харцызска сообщила об отражении атаки ВСУ
Мир
Патрушев заявил о развитии отношений России с АСЕАН по всем направлениям
Общество
В РФ могут начать наказывать собирающие деньги на СВО фейковые Telegram-каналы

Общий доход самозанятых москвичей достиг почти 670 млрд рублей

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самозанятые жители Москвы за четыре года заработали около 670 млрд рублей. Об этом во вторник, 23 мая, рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в период с 1 января 2019 года, когда начал действовать налог на профессиональный доход, до 1 апреля 2023 года в бюджет столицы было переведено около 16 млрд рублей, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Чаще всего самозанятые занимаются пассажирскими перевозками, доставкой, сдачей квартир в аренду, рекламой и маркетингом, строительством, сообщает сайт kp.ru.

Он указал на то, что с января по март текущего года число самозанятых в столице выросло на 67,4 тыс., пишет RT. Среди преимущество такой организации работы Ефимов назвал простоту регистрации, автоматизированный режим передачи данных о полученных доходах, а также отсутствие обязанности использовать кассовую технику и предоставлять налоговую отчетность, отмечает телеканал «360».

В свою очередь, первый заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Александра Александрова заявила, что самозанятость представляет собой устойчивый тренд сегодняшнего рынка. Она отметила, что такой формат является гибким и позволяющим реализовать себя в разных сферах деятельности, сообщает «Москва 24».

В помощь няне: самозанятым могут упростить работу с детьми и больными
Это станет стимулом переходить к легальной деятельности и платить налоги, считают эксперты

25 апреля Минэкономразвития России выступило за продление налоговых льгот для самозанятых. Они созданы для того, чтобы больше россиян хотели легализовать свою деятельность. Участники эксперимента зарегистрировали доходы более чем на 1,9 трлн рублей, пишет НСН.

Ранее налоговый консультант Николай Андреев в беседе с телеканалом «Звезда» объяснил разницу между самозанятым и индивидуальным предпринимателем. Так, самозанятый ограничен видами доходов, которые он может получать. В частности, он не может продавать чужие товары или чужие услуги, а может предлагать только товары, которые он сделал своими руками, или оказывать услуги, которые он выполняет самостоятельно.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023