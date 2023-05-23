Общий доход самозанятых москвичей достиг почти 670 млрд рублей

Самозанятые жители Москвы за четыре года заработали около 670 млрд рублей. Об этом во вторник, 23 мая, рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в период с 1 января 2019 года, когда начал действовать налог на профессиональный доход, до 1 апреля 2023 года в бюджет столицы было переведено около 16 млрд рублей, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Чаще всего самозанятые занимаются пассажирскими перевозками, доставкой, сдачей квартир в аренду, рекламой и маркетингом, строительством, сообщает сайт kp.ru.

Он указал на то, что с января по март текущего года число самозанятых в столице выросло на 67,4 тыс., пишет RT. Среди преимущество такой организации работы Ефимов назвал простоту регистрации, автоматизированный режим передачи данных о полученных доходах, а также отсутствие обязанности использовать кассовую технику и предоставлять налоговую отчетность, отмечает телеканал «360».

В свою очередь, первый заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Александра Александрова заявила, что самозанятость представляет собой устойчивый тренд сегодняшнего рынка. Она отметила, что такой формат является гибким и позволяющим реализовать себя в разных сферах деятельности, сообщает «Москва 24».

25 апреля Минэкономразвития России выступило за продление налоговых льгот для самозанятых. Они созданы для того, чтобы больше россиян хотели легализовать свою деятельность. Участники эксперимента зарегистрировали доходы более чем на 1,9 трлн рублей, пишет НСН.

Ранее налоговый консультант Николай Андреев в беседе с телеканалом «Звезда» объяснил разницу между самозанятым и индивидуальным предпринимателем. Так, самозанятый ограничен видами доходов, которые он может получать. В частности, он не может продавать чужие товары или чужие услуги, а может предлагать только товары, которые он сделал своими руками, или оказывать услуги, которые он выполняет самостоятельно.