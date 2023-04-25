Минэк поддерживает продление действия специального режима для самозанятых граждан после 2028 года, сообщили «Известиям» в пресс-службе министерства.

Как отметили в ведомстве, такой формат деятельности соответствует запросам тех, кто ведет свое небольшое дело — сектор активно растет, их число уже превысило 7 млн. В пресс-службе Минфина согласились, что режим пользуется популярностью.

Сегодня физлица и индивидуальные предприниматели платят налог на профессиональный доход (НПД) по льготной ставке — 4 и 6% соответственно. Режим ввели в 2019 году на 10 лет.

Депутаты от ЛДПР подготовили законопроект о продлении действия НПД на 10 лет, а также об увеличении предельного размера дохода самозанятого с 2,4 млн до 4,8 млн рублей. Необходимость повышения предельной суммы дохода объясняется тем, что лимит ввели около пяти лет назад, он не учитывает инфляцию, рассказал «Известиям» глава комитета ГД по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Как отметил депутат, в перспективе режим могут сделать постоянным.

На данный момент проект ожидает заключение правительства — после этого он может быть рассмотрен в первом чтении уже в весеннюю сессию, отметил Ярослав Нилов.

Популярность налогового режима вызвана максимальной простотой его применения, подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. По его словам, все операции осуществляются с помощью мобильного приложения, также нет требований к отчетности.

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Режим в ожидании: Минэк выступил за продление налоговых льгот для самозанятых