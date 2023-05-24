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В РФ могут начать наказывать собирающие деньги на СВО фейковые Telegram-каналы
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В РФ могут начать наказывать собирающие деньги на СВО фейковые Telegram-каналы

Генпрокуратуру попросили наказать собирающие деньги на СВО фейковые Telegram-каналы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Генпрокуратуру, Следственный комитет (СК) России и Роскомнадзор просят наказать фейковые Telegram-каналы, собирающие деньги на нужды спецоперации от имени известных россиян. Соответствующее обращение направил первый зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов. Документ имеется в распоряжении «Известий».

«Участились случаи регистрации в сети интернет фейковых Telegram-каналов, имеющих своей целью введение в заблуждение российских пользователей. Они сообщают провокационную информацию, дискредитирующую российскую армию и власть от имени известных медийных лиц, как, например, журналист Маргарита Симоньян, политолог Сергей Михеев, военные корреспонденты Евгений Поддубный и Александр Сладков и другие», — сообщает в обращении парламентарий.

По его словам, на каждом из таких ресурсов ведется сбор средств якобы для оказания помощи российским военнослужащим участвующим в СВО. При этом указываются реквизиты счетов и карт российских банков. В связи с этим Нилов попросил провести проверку и принять меры по пресечению деятельности таких Telegram-каналов контролирующими организациями и банками.

Обеспокоены активностью мошенников и в комитете Госдумы по безопасности. Там считают, что в России должен появится эффективный правовой механизм, который поможет избегать таких ситуаций.

«Те, кто создает эти каналы, преступают закон дважды. Во-первых, они объявляют сбор денег якобы на помощь нашим ребятам, которые защищают Родину в зоне спецоперации. Во-вторых, они используют популярность медийных имен известных всему миру российских журналистов и военкоров. Тем самым их честное имя порочат, не гнушаясь играть на патриотических чувствах россиян», — заявил «Известиям» зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.

Он отметил, что такие действия должны пресекаться и жестко наказываться. Выборный указал на необходимость правового механизма для превентивного предотвращения создания таких фейковых каналов, а также возвращения украденного и обеспечения информационной безопасности в русском сегменте интернета.

По мнению Выборного, правила регистрации и последствия за подобного рода преступления должны быть такими, чтобы у злоумышленников не возникало желания этим заниматься.

Согласно постановлению правительства РФ, с марта 2022 года при регистрации в мессенджере компания-владелец сервиса обязана достоверно идентифицировать пользователя.

«Наверное, нужно повышать ответственность мессенджера, если на этой площадке плодятся фейковые каналы, то очевидно, это их недоработка, они не создали условия для отсечения злоумышленников. Надо совместно с госорганами проработать такие антифейковые механизмы», — предлагает Выборный.

По его словам, необходимо проработать вопрос обязательной верификацию через Госуслуги для каналов с определенным числом подписчиков, а также с использованием в названии известных брендов, медийных персон, политиков, СМИ, журналистов.

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Ранее, 12 мая, в Перми задержали трех мошенников по подозрению в хищении денег у россиян, желающих помочь участникам спецоперации. Сборы осуществлялись через фейковые «каналы» главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариты Симоньян.

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