Реклама
Прямой эфир
Мир
В Армении заявили о применении азербайджанскими военными БПЛА
Армия
Черноморский флот нанес более 180 ударов из «Калибров» по объектам ВСУ
Армия
ВС РФ увеличили зону радиолокационного контроля для обнаружения БПЛА
Мир
Водитель фуры попытался напасть со взрывным устройством на белорусских военных
Мир
Американские правозащитники подали иск против администрации Байдена
Происшествия
Два вертолета приступили к тушению пожара в подмосковном Дзержинском
Общество
В Перми задержали собиравших деньги якобы на нужды СВО мошенников
Происшествия
Пожар на складе в подмосковном Дзержинском перекинулся на соседнее здание
Мир
В Крыму предостерегли Великобританию от втягивания в украинский конфликт
Происшествия
Пожар в подмосковном Дзержинском разгорелся до 2,5 тыс. кв. м
Мир
Зеленского попросили вернуть празднование Дня Победы
Армия
Рогов заявил об угрозах сотрудникам ЗАЭС со стороны киевских властей
Происшествия
На улице в Мелитополе сработало СВУ

В Перми задержали собиравших деньги якобы на нужды СВО мошенников

0
Фото: МВД РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Перми задержали трех мошенников по подозрению в хищении денег у россиян, желающих помочь участникам специальной военной операции (СВО). Об сообщила журналистам в пятницу, 12 мая, официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, сборы осуществлялись через фейковые «каналы» главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариты Симоньян. При этом журналист в своем Telegram-канале неоднократно предупреждала, что не ведет никаких сборов на нужды участников СВО.

Как рассказала Волк, в одном из мессенджеров было создано несколько «каналов» с общим числом подписчиков более 100 тыс. Там фигуранты предлагали перечислить деньги на банковские карты «волонтеров». Оборот по счетам мошенников за последние полтора месяца превысил 7 млн рублей.

«После обращения Маргариты Симоньян в полицию личности участников криминального бизнеса были установлены, они задержаны на территории города Перми», — добавила представитель МВД.

В настоящее время трое фигурантов находятся под подпиской о невыезде. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Лишние данные: мошенники выманивают у россиян компенсации по СВО
Как действует очередная схема и насколько она может распространиться

Ранее в этот день «Известия» сообщали, что злоумышленники стали выманивать у россиян деньги под предлогом якобы совершенной попытки их перевода на счет экстремистской организации. Чтобы сохранить средства, мошенники предлагают перевести их на специальный счет.

В Росфинмониторинге напомнили, что в службе ведут перечень организаций, причастных к экстремистской деятельности. По закону, банки должны замораживать средства таких организаций, а также приостанавливать переводы в их адрес.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023