В Перми задержали собиравших деньги якобы на нужды СВО мошенников

В Перми задержали трех мошенников по подозрению в хищении денег у россиян, желающих помочь участникам специальной военной операции (СВО). Об сообщила журналистам в пятницу, 12 мая, официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, сборы осуществлялись через фейковые «каналы» главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариты Симоньян. При этом журналист в своем Telegram-канале неоднократно предупреждала, что не ведет никаких сборов на нужды участников СВО.

Как рассказала Волк, в одном из мессенджеров было создано несколько «каналов» с общим числом подписчиков более 100 тыс. Там фигуранты предлагали перечислить деньги на банковские карты «волонтеров». Оборот по счетам мошенников за последние полтора месяца превысил 7 млн рублей.

«После обращения Маргариты Симоньян в полицию личности участников криминального бизнеса были установлены, они задержаны на территории города Перми», — добавила представитель МВД.

В настоящее время трое фигурантов находятся под подпиской о невыезде. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Ранее в этот день «Известия» сообщали, что злоумышленники стали выманивать у россиян деньги под предлогом якобы совершенной попытки их перевода на счет экстремистской организации. Чтобы сохранить средства, мошенники предлагают перевести их на специальный счет.

В Росфинмониторинге напомнили, что в службе ведут перечень организаций, причастных к экстремистской деятельности. По закону, банки должны замораживать средства таких организаций, а также приостанавливать переводы в их адрес.