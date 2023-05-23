В Ленобласти возбудили уголовное дело по факту возгорания на предприятии

Следователи в Ленинградской области возбудили уголовное дело по факту возгорания на предприятии, в результате которого трое рабочих погибли, еще двое пострадали. Об этом во вторник, 23 мая, сообщается на сайте СУ СК России по Ленинградской области.

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Следователи и криминалисты осматривают место случившегося с применением квадрокоптера, газоанализатора и других криминалистических измерительных приборов. При осмотре были изъяты фрагменты объектов и оборудование. Помимо этого, на предприятии изъяли документацию, проводятся допросы руководителя и сотрудников организации.

ЧП произошло ранее в этот день на территории производственной базы в деревне Новосергиевка Всеволожского района. Произошло возгорание в ходе проведения электросварочных работ. В результате скончались трое мужчин 1986, 1972 и 1973 годов рождения. Еще два человека получили травмы и были госпитализированы в тяжелом состоянии.

По некоторым данным, инцидент могла вызвать детонация сварочного баллона, пишет Life.ru. По словам губернатора региона Александра Дрозденко, нарушения технологии производства и техники безопасности стали причиной ЧП, сообщает сайт aif.ru.

Как отмечает телеканал «360», инцидент произошел на предприятии ООО «Дидал-СК». Двоих пострадавших доставили во Всеволожскую больницу, уточняет RT.