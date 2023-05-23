Три человека погибли во время сварочных работ в Ленинградской области

Во Всеволжском районе Ленинградской области три человека погибли и двое получили ранения во время проведения сварочных работ. Об этом 23 мая сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«Из-за нарушения технологии производства и техники безопасности при выполнении сварочных работ на предприятии ООО «ДИДАЛ СК» произошел разрыв конструкций ремонтируемого морского понтона. Три человека погибли на месте, двоим пострадавшим во Всеволожской больнице оказывается медицинская помощь», — написал он.

По информации «Известий», оба пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Одного из них экстренно оперируют.

Инцидент произошел на территории производственно-складской зоны Соржа-Старая.

Накануне в подмосковных Мытищах четверо рабочих погибли, отравившись угарным газом при откачивании воды из коллектора. По предварительным данным, под землей скопился газ. Рабочие нарушили технику безопасности и не использовали защитную экипировку.