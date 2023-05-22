Четверо рабочих отравились угарным газом в подмосковных Мытищах

В подмосковных Мытищах четверо рабочих погибли, отравившись угарным газом при откачивании воды из коллектора. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщили в областном ГСУ СК.

По предварительным данным, под землей скопился газ. Рабочие нарушили технику безопасности и не использовали защитную экипировку.

«Следователем следственного отдела по городу Мытищи возбуждено уголовное дело по факту смерти четверых рабочих (ч. 3 ст. 143 УК РФ)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

На месте работают экстренные службы. Также планируется выемка документации у заказчика и исполнителя работ и назначение судебной экспертизы.

Ранее сообщалось, что два человека отравились угарным газом в Саратовской области. Инцидент произошел 17 мая.