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Два человека отравились угарным газом в Саратовской области

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Два человека отравились угарным газом в Татищевском районе Саратовской области. Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося.

Вызов в скорую помощь поступил в ночь на 17 мая из села Идолга. В доме на улице Вишневой мужчина и женщина отравились угарным газом. 57-летний мужчина скончался до прибытия медиков, пишет ИА «Взгляд-инфо». Женщина госпитализирована.

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия.

7 мая сообщалось о гибели женщины и ее дочери при отравлении угарным газом в Московской области. К трагедии могла привести неисправность вытяжки газовой колонки.

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