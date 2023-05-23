Реклама
Прямой эфир
Туризм
В Санкт-Петербурге запустят туристический маршрут по судостроительным предприятиям
Мир
Лукашенко прокомментировал состояние своего здоровья
Политика
У посольства Норвегии в РФ активисты провели акцию против антироссийских санкций
Мир
Путин поблагодарил Додика за нейтральную позицию Республики Сербской по Украине
Армия
Су-27 подняли в воздух из-за летевших к границе РФ двух бомбардировщиков В-1В
Мир
В Гонконге уволили бортпроводников за языковую дискриминацию пассажиров
Мир
Небензя напомнил о важности поставок российских удобрений на мировые рынки
Политика
Зорькин рассказал Путину о поступающих в Конституционный суд обращениях
Экономика
Эксперт посоветовала производителям в РФ масштабировать выпуск бытовой химии
Мир
Гражданин Турции погиб во время стрельбы в центре Сухума
Авто
Geely анонсировала в России новую версию спортивного купе-кроссовера Tugella
Мир
Шольц понадеялся на вступление Украины в ЕС после окончания конфликта

Су-27 подняли в воздух из-за летевших к границе РФ двух бомбардировщиков В-1В

0
Фото: ТАСС/David Tanecek
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Над Балтийским морем российские средства контроля воздушного пространства обнаружили две воздушные цели, которые приближались к границе РФ. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной Российской Федерации 23 мая.

Для того чтобы предотвратить нарушение границы России, в воздух был поднят дежурный истребитель Су-27.

«Экипаж российского истребителя классифицировал воздушные цели как два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США и занял установленную зону дежурства в воздухе», — говорится в сообщении.

Известно, что иностранные военные самолеты удалились. Истребитель вернулся на место базирования.

В результате оперативных действий нарушения российской границы не допущено.

«Сухой» в достатке: Балтийский флот получит новые истребители Су-30СМ
Они усилят авиационную группировку в Калининградской области

Ранее, 15 мая, российский истребитель Су-27 сопроводил над Балтийским морем два патрульных самолета НАТО, которые двигались в сторону границы РФ. В МО уточнили, что экипаж Су-27 идентифицировал воздушные цели как самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВМС Германии и патрульный противолодочный самолет «Атлантик-2» ВМС Франции.

5 мая российский истребитель Су-35 сопроводил самолет пограничной стражи Польши над Черным морем. Инцидент произошел во время патрульного полета самолета погранстражи Turbolet L-410 над Черным морем в ходе операции Frontex под командованием Румынии.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023