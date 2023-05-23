Су-27 подняли в воздух из-за летевших к границе РФ двух бомбардировщиков В-1В

Над Балтийским морем российские средства контроля воздушного пространства обнаружили две воздушные цели, которые приближались к границе РФ. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной Российской Федерации 23 мая.

Для того чтобы предотвратить нарушение границы России, в воздух был поднят дежурный истребитель Су-27.

«Экипаж российского истребителя классифицировал воздушные цели как два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США и занял установленную зону дежурства в воздухе», — говорится в сообщении.

Известно, что иностранные военные самолеты удалились. Истребитель вернулся на место базирования.

В результате оперативных действий нарушения российской границы не допущено.

Ранее, 15 мая, российский истребитель Су-27 сопроводил над Балтийским морем два патрульных самолета НАТО, которые двигались в сторону границы РФ. В МО уточнили, что экипаж Су-27 идентифицировал воздушные цели как самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВМС Германии и патрульный противолодочный самолет «Атлантик-2» ВМС Франции.

5 мая российский истребитель Су-35 сопроводил самолет пограничной стражи Польши над Черным морем. Инцидент произошел во время патрульного полета самолета погранстражи Turbolet L-410 над Черным морем в ходе операции Frontex под командованием Румынии.