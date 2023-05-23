Симона Гальперин назначена новым послом Израиля в России

Заместитель генерального директора МИД Израиля Симона Гальперин назначена на должность посла в России. Об этом 23 мая сообщило ведомство.

Гальперин также занимает пост заместителя главы департамента Евразии и Западных Балкан МИД Израиля. Ее назначение подлежит одобрению правительством Израиля.

В прошлом Гальперин занимала должность главы неофициальной дипломатической миссии Израиля на Тайване и после в Сингапуре и Восточном Тиморе. Она родилась в 1969 году в Риге и до 1976 года прожила в СССР.

Предыдущий посол Израиля в России Александр Бен Цви занимал эту должность с 7 октября 2020 года.

12 апреля Бен Цви заявил, что Израиль готов стать посредником на переговорах России и Украины, но для этого нужно, чтобы обе стороны изъявили желание контактировать. По его словам, Тель-Авив всегда готов предоставить площадку для диалога Москвы и Киева, если стороны обратятся с просьбой организовать его.