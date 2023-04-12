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Израиль готов стать посредником на переговорах России и Украины

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Фото: РИА Новости/БелТА
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Израиль готов стать посредником на переговорах России и Украины, но для этого нужно, чтобы обе стороны изъявили желание контактировать. Об этом заявил посол Израиля в РФ Александр Бен Цви.

«Пока не будет соответствующего решения США, не будет и переговоров»
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По его словам, страна всегда готова предоставить площадку для диалога Москвы и Киева, если стороны обратятся с просьбой организовать переговоры.

«Мы всегда говорим одно: мы ждем, чтобы эта ситуация успокоилась. Да, наш премьер [Нафтали] Беннет был здесь [в России в марте 2022 года]. Стороны должны понять — чего они хотят, чтобы провести мирные переговоры. Неважно — при посредничестве Израиля или другой страны. Нужно желание договориться. Если у России и Украины будет желание договориться, мы всегда готовы предоставить помощь. У нас хорошие отношения с Россией, у нас хорошие отношения с Украиной», — подчеркнул дипломат.

Израиль не присоединился к санкциям против РФ и воздерживается от поставок оружие Украине.

В октябре 2022 года на тот момент глава израильского Минобороны Бенни Ганц уточнил: Израиль не будет поставлять оружие Киеву.

Однако в феврале 2023 года вступивший в должность премьер-министра Биньямин Нетаньяху отметил: Израиль рассмотрит возможность передать пакет боевой техники Украине. По его словам, страна обсуждает возможность поставить Украине системы противоракетной обороны «Железный купол».

Тогда же Нетаньяху уточнил, что готов рассмотреть возможность выступить посредником между Москвой и Киевом, если его об этом попросят.

«Если меня попросят все заинтересованные стороны, я, конечно, рассмотрю это, но я не навязываюсь», — заявил политик в интервью CNN.

Он уточнил: что для этого должны быть «подходящий момент и подходящие обстоятельства». Кроме того, подчеркнул премьер, об этом его должны попросить и США, так как «на кухне не может быть слишком много поваров».

Подробнее в эксклюзивном интервью посла «Известиям»:

«Если у России и Украины будет желание договориться, мы готовы предоставить помощь»

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