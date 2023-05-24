Россияне в апреле потратили на новые автомобили более 200 млрд рублей

В апреле на покупку новых автомобилей жители РФ потратили более 200 млрд рублей, об этом сообщили 23 мая в «Открытие Авто» (блоке автобизнеса банка «Открытие»).

Исследование авторынка провели эксперты «Открытие Авто» и аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Как уточняется, в апреле россияне потратили на покупку новых машин 202,2 млрд рублей. Это на 9,3% больше, чем в марте (184,9 млрд рублей), и в 2,6 раза превосходит результат апреля 2022 года (78,9 млрд рублей).

В апреле были проданы 75,6 тыс. новых легковых автомобилей, что на 8,2% больше, чем в марте (69,9 тыс. шт.), и в 2,7 раза больше, чем в апреле 2022 года.

Эксперты отмечают, что доля машин премиум-сегмента снизилась за год почти в два раза. Если год назад он составляла 29,4%, то теперь — 16,3%.

Соответственно, доля машин массового сегмента выросла с 70,6% до 83,7%. Объем их реализации в апреле составил 72,7 тыс. единиц. Россияне потратили на них 169,3 млрд рублей (в три раза больше, чем годом ранее).

Доля китайских брендов в структуре финансовой емкости рынка приблизилась к 50%. По объемам реализации тоже лидируют «китайцы», за которыми следуют российские бренды (26,7 тыс. шт.). Далее идут иномарки корейского производства — 6,3 тыс. шт.; «японцы» — 4,3 тыс. шт., европейские автомобили — 4,1 тыс. шт.; «американцы» — 1 тыс. шт.

Почти 80% потраченных средств пришлось на сегмент SUV, а чуть более 20% — на все остальные. В апреле было продано 49,6 тыс. новых кроссоверов и внедорожников, что в деньгах составило 160,1 млрд рублей.

Затраты выросли практически по всем сегментам, причем сильнее всего у пикапов (в 3,8 раза к апрелю 2022-го) и SUV (в 3,1 раза). А снизились они только у купе/кабриолетов (–2,2%) и LAV (–76%).

«Впечатляющая динамика апреля 2023 года объясняется прежде всего низкой сравнительной базой прошлого периода. Если вспомнить апрель 2022 года, то продажи новых автомобилей упали практически до минимума — вследствие целого ряда факторов», — объяснил исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов.

По его словам, этому способствовали и уход иностранных производителей из России, и резкое подорожание машин, и неуверенность сограждан в будущем.

«Как итог, было продано меньше автомобилей и потрачено меньше денег. Сейчас же мы наблюдаем обратную картину, причем показатели апреля также лучше мартовских», — отметил он.

Руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая отметила, что результаты апреля в годовой динамике демонстрируют трансформацию российского рынка и его финансовой емкости.

«Если в апреле прошлого года «китайцы» были ближе к аутсайдерам, то теперь это одни из лидеров рынка. Сказывается и фактор средневзвешенной цены, которая у китайских марок намного выше. Как видим, их доля в структуре затрат за год выросла почти вчетверо и уже приближается к 50%»,— продолжила специалист.

В итоге у европейских, японских и корейских брендов она упала как минимум вдвое, составляя 10–15%.

Как сообщалось в начале мая, низкая база прошлого года была сформирована не самим рынком, а внешними факторами и покупательским поведением, основанном на эмоциях, отметил генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский. Он указал, что авторынок апреля прошлого года упал до очень низких значений.