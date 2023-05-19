«Алмазные» подвески: адаптация импортных авто может обойтись в миллион рублей

Дооснащение автомобилей, поставленных по параллельному импорта из теплых стран, обойдется минимум в 1 млн рублей. Но без этого машины будут малопригодны к использованию в России, рассказали «Известиям» представители отрасли. Т ак, авто из ОАЭ не оснащены «северным пакетом» — системой обогрева, а американским машинам необходимо менять фары — «родные» не соответствуют российским нормативам. Для надежной эксплуатации в России придется подтягивать подвеску, чтобы увеличить дорожный просвет, и потратиться на защиту картера. Из-за облегченных материалов «южные» машины будут быстрее приходить в негодность, уверены эксперты. Всё это добавляет проблем схеме параллельного импорта, которая за год санкций так и не заработала в полную силу.

Некомплект

Автомобили, поставляемые в Россию по параллельному импорту, и изначально изготовленные для теплых стран, не адаптированы к нашему климату. Их полноценное дооснащение может обойтись в 1 млн рублей и более, провела расчеты компания-резидент технопарка «Сколково» Larte Design по запросу «Известий».

— У многих машин, которые ввозятся в нашу страну по параллельному импорту, есть целый ряд недостатков, с которыми придется иметь дело их владельцам. Они будут вынуждены вкладывать дополнительные деньги, чтобы адаптировать машину к климатическим условиям. Прежде всего речь идет про базовые функции — такие как отопление и освещение, — рассказал «Известиям» гендиректор Larte Design Дмитрий Полунин.

Фото: Global Look Press/dpa/Silas Stein

Наиболее дорогим элементом при адаптации машины может стать оптика. Автомобили, привезенные, например, из США, оснащены фарами с недостаточной интенсивностью освещения и не подходят под российские условия. Особенно это касается премиальных автомобилей.

— Чем дороже машина, тем дороже и оптика. Стоимость одной фары может доходить до 300 тыс. рублей. Особенно если мы говорим про современную оптику, например, у Porsche, где сложные роботизированные линзы поворачиваются вслед за рулем, — отметил Дмитрий Полунин. — Или у Audi, которые оснащают лазерными фарами. Стоимость таких деталей может достигать 600 тыс. рублей.

Эксперт объяснил столь высокую цену тем, что оптика делается под заказ.

Он также отметил, что для автомобилей, которые ранее направлялись в Россию напрямую, всегда подтягивалась подвеска — чтобы учесть особенности дорожного полотна. Дорожный просвет увеличивался еще при сборке на конвейере, а изменить его силами автодилеров крайне сложно, так как придется дополнительно ставить увеличенные пружины.

— Автомобили, которые приезжают из ОАЭ, США и Европы, имеют стандартный дорожный просвет, поэтому велика вероятность дискомфорта от езды вплоть до серьезных поломок — пробития подвески, — рассказал Дмитрий Полунин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Доработку подвески эксперт оценил в 300–350 тыс. рублей. Не адаптированному автомобилю также необходимо установить защиту картера — кузовной элемент, защищающий двигатель от ударов, попадания грязи и инородных предметов.

— Многие европейские машины в принципе не оснащаются такой штукой, потому что там хорошие дороги и не нужно бояться, что камень пробьет систему. В наших условиях защита картера ставится в добровольно-принудительном порядке. Но надо понимать, что она действительно нужна, чтобы избежать попадания гравия, песка и реагентов, иначе элементы под картером начнут гнить. Стоимость защиты картера варьируется от 50 до 100 тыс. рублей, — отметил гендиректор Larte Design.

Мороз без солнца

Автомобили, привезенные из теплых стран, не оборудованы морозостойкими деталями, что в дальнейшем может повлиять на срок их эксплуатации , считает вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

— Для нормальной эксплуатации в наших условиях требуется замена термостата, иначе двигатель в морозы не прогреется и не выйдет на рабочую температуру, — отметил эксперт. — В северных регионах крайне важно проверить и заменить не только масло в двигателе и трансмиссии, но и антифриз, тормозную жидкость и жидкость гидроусилителя руля. Зачастую они не рассчитаны на работу при низких температурах, могут загустеть, а то и вовсе замерзнуть. Это чревато выходом из строя мотора, потерей работоспособности тормозной системы и рулевого управления.

Наличие неморозостойких деталей связано с приоритетом производителей отдельной страны, отметил гендиректор компании «Мой автопрокат» Дмитрий Матвеев.

Фото: ТАСС/ZUMA Press/CTK/Sadilek Jan

— В автомобилях из ОАЭ акцент делается на более мощную систему кондиционирования. Из-за этого у них очень слабые печки, отсутствуют подогревы руля, лобового стекла и сидений, — рассказал «Известиям» эксперт. — Без переделки транспортное средство будет портиться гораздо быстрее.

Ян Хайцеэр добавил, что порой сами продавцы автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, забывают про предпродажное ТО, что для будущего покупателя может обернуться серьезными поломками.

В автосервисах наблюдаются проблемы и с обслуживанием автомобилей, которые официально не представлены на российском рынке.

— Возникли трудности с профилактикой кондиционера Skoda Octavia, — рассказали «Известиям» в сети станций техобслуживания «ЕвроАвто». — Открыв капот, специалисты обнаружили, что подключится к агрегату невозможно, так как там другие разъемы. Кроме того, заправлен другой газ, который считается более экологичным.