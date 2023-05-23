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Эксперт посоветовала производителям в РФ масштабировать выпуск бытовой химии

Эксперт Гершензон: для производства бытовой химии в РФ сейчас лучшее время для масштабирования
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Для российского производства сейчас лучшее время для расширения и масштабирования, так как спрос на бытовую химию будет оставаться как минимум стабильным и есть возможность полноценно реализовывать продукцию и занимать освободившиеся иностранными брендами места на полках, рассказала «Известиям» президент компании SSClean Елена Гершензон.

При этом она привела данные Росаккредитации, согласно которым рост числа всех российских брендов за 2022 год составил 17–20%.

Эксперт также отметила, западный тренд приучил покупателей считать, что для разных поверхностей необходимы разные моющие средства, и использовать либо универсальную, либо специализированную продукцию. По ее словам, второй вариант является маркетинговой уловкой, так как для уборки дома потребителям, независимо от специфики поверхностей, достаточно одного моющего средства.

«Российскому производству пока сложно бороться с навязанными Западом стереотипами, поэтому спрос на специализированные средства всё еще значительно выше, чем на универсальные», — уточнила она.

В то же время в России сохраняется полезный тренд на экологичность и безопасность, и бытовая химия в этом вопросе не стала исключением, добавила Гершензон.

«По результатам опроса ЦИПП Роскачества, в прошлом году 63% респондентов указали, что согласны платить больше за продукт, если он является более полезным для организма, а 52% опрошенных готовы переплачивать за продукт с безопасным составом», — рассказала она.

Эксперт обратила внимание на то, что спрос на экопродукцию растет, а производители стремятся «озеленить» товарные полки, выпуская безопасные как для потребителя, так и для природы средства.

«По нашим прогнозам, в ближайшие три года товарные полки розничных сетей будут активнее заполняться отечественными универсальными средствами, так как это позволит сократить расходы в условиях санкций как со стороны производителя, так и со стороны потребителя, а также будут заполняться экологичными безопасными средствами, улавливая изменения общего настроя. То есть российский бизнес, как в продовольственном, так и в непродовольственном секторе, вынужден идти по пути минимализма и безопасности, подстраиваясь под новые реалии и потребности рынка, всё больше вытесняя импортную продукцию», — заключила Гершензон.

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Ранее, 2 мая, сообщалось, что торговые сети могут обязать создать полки с отечественными непродовольственными товарами (бытовой химией, косметикой, одеждой). Как следует из пояснительной записки соответствующего законопроекта депутатов фракции «Единая Россия» в Госдуме и Минпромторга, проект разработан в целях повышения конкурентоспособности российских потребительских товаров и ускоренного технологического развития страны.

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