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Зорькин рассказал Путину о поступающих в Конституционный суд обращениях

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин 23 мая провел рабочую встречу с председателем Конституционного суда (КС) Валерием Зорькиным, стенограмма опубликована на сайте Кремля.

Зорькин, в частности, представил главе государства итоги, которые подвело ведомство с 2022 года по май 2023-го.

Он отметил, что количество жалоб и решений КС осталось без изменений — эта цифра держится на уровне 12 тыс. При этом решений почти в три раза меньше — 3700. По его словам, это связано с тем, что не все жалобы относятся к полномочиям КС.

Зорькин также выступил с инициативой создать еще конституционное присутствие в Верховном суде. По его словам, это нужно для того, чтобы там «проверяли и смотрели, нарушены ли конституционные права».

Вместе с тем Зорькин озвучил своеобразный рейтинг, согласно которому жалобы граждан в КС озвучены от наиболее до менее волнующих.

«На первом месте гражданское право, предпринимательство например. Второе — это уголовные процессы и уголовное право. Дальше трудовое и социальное. Это тоже об определенной стабильности. На самом последнем месте жалобы, касающиеся политических прав», — отметил Зорькин.

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3 февраля замглавы Министерства иностранных дел России Александр Грушко указал, что Россия не видит для себя смысла возвращаться в Совет Европы, поскольку эта организация перестала стремиться обеспечить единство европейских народов. По мнению замглавы МИД России, Конституция России гарантирует людям больше прав и свобод, чем Европейская конвенция по правам человека и другие европейские договоры.

До этого, 17 января, глава государства внес в Госдуму законопроект о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы.

С 16 марта 2022 года Россия вышла из Совета Европы, что также означало выход России из-под юрисдикции ЕСПЧ.

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