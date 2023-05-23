Geely анонсировала в России новую версию спортивного купе-кроссовера Tugella

Китайский производитель автомобилей Geely анонсировал в России новую версию спортивного купе-кроссовера Tugella, сообщает 23 мая пресс-служба компании.

Новая вариация Tugella оснащена четырехцилиндровым турбированным бензиновым двигателем объемом 2 л мощностью 200 л.с. и системой полного привода. Автомобиль будут продавать в двух комплектациях: Luxury и Flagship. Производитель заявляет, что купе-кроссовер Geely в новой модификации до 100 км/ч ускоряется с места за 7,4 сек.

Geely Tugella в этой версии будет более доступной вариацией 238-сильной модели, однако производитель пока не сообщает стоимость новинки. Представители Geely заявляют, что цены на купе-кроссовер станут известны в ближайшее время.

18 мая в салонах российских дилеров Chery начались продажи гибридного кроссовера Tiggo 8 Pro е+. Новинка оснащена гибридной силовой установкой из трех двигателей общей мощностью 235 л.с. в связке с трансмиссией DHT. Tiggo 8 Pro е+ оборудован бензиновым двигателем объемом 1,5 л, который развивает 147 л.с., а также двумя электродвигателями, суммарная мощность которых составляет 88 л.с. Объем батареи новинки составляет 19,27 кВт·ч, а запас хода ― 75 км.

Автомобиль представлен в единственной комплектации Ultimate в семиместной конфигурации салона. На центральной консоли Tiggo 8 Pro е+ расположен 12,3-дюймовый дисплей системы мультимедиа с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, еще один экран такой же диагонали расположен на приборной панели.

Tiggo 8 Pro е+ ― самый дорогой Chery на российском рынке. Его цена составляет 3 919 900 рублей с учетом выгод по маркетинговым программам.