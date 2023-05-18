Chery назвала стоимость гибридного кроссовера Tiggo 8 Pro е+ в России

В салонах российских дилеров Chery начались продажи гибридного кроссовера Tiggo 8 Pro е+, сообщает в четверг, 18 мая, пресс-служба автопроизводителя.

Новинка оснащена гибридной силовой установкой из трех двигателей общей мощностью 235 л.с. в связке с трансмиссией DHT. Tiggo 8 Pro е+ оборудован бензиновым двигателем объемом 1,5 л, который развивает 147 л.с., а также двумя электродвигателями, суммарная мощность которых составляет 88 л.с. Объем батареи новинки составляет 19,27 кВтч, а запас хода ― 75 км.

Автомобиль представлен в единственной комплектации Ultimate в семиместной конфигурации салона. На центральной консоли Tiggo 8 Pro е+ расположен 12,3-дюймовый дисплей системы мультимедиа с поддержкой Android Auto или Apple CarPlay, еще один экран такой же диагонали расположен на приборной панели. Передние кресла оборудованы системой обогрева и вентиляции. Также автомобиль оснащен двухзонным климат-контролем, камерой кругового обзора, панорамной крышей и акустикой Sony.

Tiggo 8 Pro е+ ― самый дорогой Chery на российском рынке. Его цена составляет 3 919 900 рублей с учетом выгод по маркетинговым программам. Кроме того, до конца июня в подарок первые покупатели получат зарядную станцию стоимостью 261 827 рублей и сертификат на ее установку. Мощность станции ― 7 кВт, с помощью которой Tiggo 8 Pro е+ полностью заряжается за 2,5 ч.

18 мая официальные дилеры китайского бренда премиальных автомобилей Voyah объявили о начале продаж седана Passion в России. Цены на электрокар начинаются от 8 290 000 рублей.

Стандартная версия Passion оснащена батареей емкостью 82 кВтч, в то время как комплектация Long Range предлагает объем батареи в 109 кВтч, из-за чего запас хода увеличивается с 483 км до 608 км (по циклу WLTP). При использовании быстрой зарядки постоянным током батарея стандартной версии электрокара пополняется от 20% до 80% за 31 минуту, а при медленной зарядке переменным током 80% заряда можно достигнуть за 5,2 ч. Тем временем при зарядке постоянным током от 20% до 80% батарея с увеличенной емкостью пополняется за 47 минут, а полный уровень заряда переменным током займет 6,7 ч.

Максимальная скорость Voyah Passion в базовой версии составляет 210 км/ч, а разгон до первой «сотни» ― 3,8 с. Седан с увеличенной батареей развивает 205 км/ч максимальной скорости и разгоняется до 100 км/ч за 4,2 с.