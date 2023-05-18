В России объявили начало продаж электрического премиум-седана Voyah Passion

Официальные дилеры китайского бренда премиальных автомобилей Voyah объявили о начале продаж седана Passion в России. Цены на электрокар начинаются от 8 290 000 рублей, сообщает в четверг, 18 мая, пресс-служба Voyah.

Флагманский седан Passion стал третьей моделью в линейке Voyah на российском рынке.

Длина новинки составляет 5088 мм, ширина ― 1970 мм, высота ― 1505 мм, а колесная база равна 3000 мм. Седан поставляется с электрической силовой установкой мощностью 510 л.с. с максимальным крутящим моментом в 730 Нм.

Стандартная версия Passion оснащена батареей емкостью 82 кВтч, в то время как комплектация Long Range предлагает объем батареи в 109 кВтч, из-за чего запас хода увеличивается с 483 км до 608 км (по циклу WLTP). При использовании быстрой зарядки постоянным током батарея стандартной версии электрокара пополняется от 20% до 80% за 31 мин, а при медленной зарядке переменным током 80% заряда можно достигнуть за 5,2 ч. Тем временем при зарядке постоянным током от 20% до 80% батарея с увеличенной емкостью пополняется за 47 мин, а полный уровень заряда переменным током займет 6,7 ч.

Максимальная скорость Voyah Passion в базовой версии составляет 210 км/ч, а разгон до первой «сотни» ― 3,8 с. Седан с увеличенной батареей развивает 205 км/ч максимальной скорости и разгоняется до 100 км/ч за 4,2 с.

Также производитель подчеркивает передовые технологии безопасности нового седана. Passion оборудован набором интеллектуальных систем безопасности уровня L2.9, в который входит ассистент автоматической парковки, ассистент движения в пробках, интеллектуальный круиз-контроль, а также камеры кругового обзора.

Кроме того, новинка оснащена системами распознавания дорожных знаков и предупреждения об объектах в «слепых» зонах. Также автомобиль может предупредить водителя об опасности фронтального столкновения с автоматическим режимом торможения, уведомить об угрозе наезда сзади. Для обеспечения безопасности Voyah Passion предупреждает водителя о выходе из полосы движения и контролирует уровень усталости.

15 мая в России начались продажи люксового минивэна Voyah Dream EV с электромотором. Цены на электрокар начинаются от 9 990 000 рублей. Автомобиль будет продаваться в различных цветах, в том числе белом, черном, пурпурном, серебристом, серо-голубом и золотистом «металлике».

Dream EV оснащен электрической силовой установкой с системой интеллектуального двухмоторного полного привода мощностью 435 л.с. с максимальным крутящим моментом 620 Нм. Максимальная скорость минивэна ― 200 км/ч, а разгон до сотни километров занимает 5,9 с.