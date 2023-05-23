Буря с мглою: колебания магнитного поля достигнут пика утром 24 мая

Землю в ночь на 24 мая накроет магнитная буря, сообщает сайт Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Явление начнет набирать силу с полуночи и достигнет пика к 6 утра среды, а к полудню колебания стихнут. Это не первая буря за последние несколько дней, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Метеозависимые люди могут почувствовать слабость и недомогание, предостерегли эксперты. Тщательно следить за состоянием следует и гипертоникам, а также тем, кто перенес инфаркт и инсульт.

Поле неспокойно

Магнитная буря накроет Землю в ночь на среду, 24 мая, следует из прогноза Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН. Она начнется в полночь, своего пика достигнет к 6 утра, а к 12 часам колебания станут заметно меньше. Буре присвоен уровень G1 — первый из пяти по шкале опасности.

Нестабильную геомагнитную обстановку в лаборатории фиксировали еще в начале мая. Причиной стал рост активности вспышек на Солнце. Они в свою очередь связаны с крупным скоплением солнечных пятен, сформировавшимся в северном полушарии звезды. Ближе к середине месяца обстановка стабилизировалась. Но в последние дни вновь заметна активизация.

Так, в ночь на понедельник, 22 мая, на Земле наблюдалась магнитная буря среднего уровня — G2.

— После трех часов ночи она прекратилась, и геомагнитное поле начало успокаиваться, достигнув к 6 часам утра неустойчивого состояния, — рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Возмущения магнитного поля Земли в конце месяца ученые связали с ростом скорости солнечного ветра на уровне земной орбиты.

Сильные магнитные бури могут повлиять на разные сферы жизни, отметили эксперты. Например, они могут стать причиной нарушения коротковолновой радиосвязи в северных широтах, отметил Михаил Леус.

— Также в северных широтах могут возникнуть полярные сияния. Не исключены какие-то перебои в работе электронных систем, например управляющих электроснабжением и спутниками, — пояснил он «Известиям».

Магнитные бури по своей мощности делятся на пять классов, рассказала «Известиям» старший научный сотрудник Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН Мария Абунина. Но явления высшего, пятого класса (G5) не очень частые — за всю историю наблюдений с 1755 года их зарегистрировано 41. Последняя — в октябре 2003 года. Самые сильные бури этого года относятся к 3-му и 4-му классам, до абсолютных рекордов они не достали.

Геомагнитные бури сопровождают нас постоянно и бояться их не нужно, добавила эксперт. Во второй половине ХХ века в год в среднем регистрировалось 50–55 бурь, в последние годы это количество уменьшилось до 20–30. Это связано с тем, что солнечная и геомагнитная активность в ХХI веке намного ниже, чем в ХХ.

Избегайте напряжения

Ученые не сформировали единого мнения о влиянии магнитных бурь на здоровье и самочувствие человека, рассказал терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Константин Рябков. Считается, что наибольший риск во время магнитных бурь может возникать только для летчиков и астронавтов на больших высотах, причем из-за радиационного облучения, а не от магнитного поля, отметил он.

— Момент начала стрессовой реакции может сдвигаться относительно начала бури на разные сроки для разных бурь и для конкретного человека. Некоторые люди начинают реагировать на них заранее — за один-два дня, то есть в момент вспышек на самом Солнце. Данный феномен называют неофициальным медицинским термином «метеозависимость», — пояснил он.

Погодные факторы, такие как магнитные бури и изменение атмосферного давления, влияют на состояние людей, уверена ведущий врач-кардиолог клиники «Ниармедик» на Маросейке Екатерина Бучина. Например, в дни перепадов атмосферного давления обращений за медицинской помощью в связи с обострением течения хронического заболевания становится значительно больше, отметила она.

— В исследованиях многих авторов показано, что в определенные периоды метеорологической негативной активности у некоторых людей — это гипертоники, постинфарктные, постинсультные больные, лица пожилого возраста, а также подростки от 12 до 16 лет — развиваются метеопатические реакции, — сообщила врач.

Речь идет о плохом самочувствии, колебаниях артериального давления как в сторону повышения, так и в сторону резкого снижения. Могут также наблюдаться учащение сердцебиения, головные боли, головокружения, слабость и недомогание.

Кардиологические и неврологические службы, по словам Екатерины Бучиной, в такие периоды активно работают над снижением рисков обострений сердечно-сосудистых заболеваний.

Людям, подверженным влиянию магнитных бурь, следует в этот период избегать повышенных умственных и физических нагрузок, не переедать, соблюдать режим сна и бодрствования, напомнил Константин Рябков.

При ухудшении самочувствия необходимо дать себе некоторое время на отдых, измерить давление. Если симптомы не проходят или усиливаются, следует обратиться к врачу за консультацией, резюмировал он.