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Компания Zotac представила ПК с инновационной системой охлаждения

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Фото: theverge.com
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Китайский производитель компьютерных комплектующих Zotac представил мини-ПК Zbox PI430AJ Pico, который оснащен ультразвуковой системой охлаждения AirJet. Об этом сообщило издание The Verge.

Уточняется, что особенность охлаждающей системы заключается в том, что она может создавать потоки воздуха без вентиляторов. Такого эффекта позволяют добиться вибрирующие мембраны с ультразвуковой частотой — именно они втягивают воздух через пылезащитный кожух.

Вместе с тем AirJet оказался намного эффективнее привычных вентиляторов — он оказывает в 10 раз больше давления, 1750 Па.

Пока эта технология только начинает внедряться в гаджеты и компьютеры, однако в будущем, изучив весь ее потенциал, можно будет разработать пыленепроницаемый ПК. Также ее можно будет использовать в смартфонах, 4K-камерах, флеш-накопителях и SSD, видеодомофонах и «умных» лампочках.

Сейчас компания, разработавшая Airjet, стремится обеспечить достаточный контакт детали с поверхностью.

Компьютер поступит в продажу в 2023 году, его цена составит $499.

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