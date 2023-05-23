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Samsung представила дисплей для смартфонов с измерением пульса и давления

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Фото: Samsung
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Компания Samsung представила новый тип экранов для смартфонов, которые при касании их пальцем могут измерить пульс и артериальное давление пользователя. Как сообщает 23 мая издание Zdnet, данная технология получила название Sensor OLED.

Отмечается, что презентация состоялась на выставке Display Week 2023 в Лос-Анджелесе.

Новые экраны имеют светочувствительные датчики для сканирования отпечатка пальца, которые считывают отраженный от пальца свет светодиодов и распознают уникальный рисунок на коже.

Вместе с этим свет также проникает под кожу и отражается от кровеносных сосудов. Таким образом система может определить фазы расслабления и сокращения сосудов и отобразить на экране частоту сердечного ритма человека, его артериальное давление, а также уровень стресса, отмечает «Газета.Ru».

Кроме того, Samsung представила на выставке и новый гибкий дисплей типа Rollabel Flex — его можно свернуть в рулон длиной меньше 5 см или развернуть до 25,5 см в ширину.

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Ранее, 11 мая, обозреватель «Известий» по технологиям Иван Черноусов усомнился, что новый складной смартфон Pixel Fold, который представила компания Google, будет пользоваться популярностью, несмотря на свои технические характеристики. Он отметил, что человек вряд ли купит себе смартфон Fold от Google, когда есть аналогичное решение от Samsung и оно уже хорошо зарекомендовало себя на рынке.

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