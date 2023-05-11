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Эксперт скептически оценил конкурентоспособность смартфона Pixel Fold от Google

Эксперт Черноусов: новый смартфон Pixel Fold от Google вряд ли будет пользоваться популярностью
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Фото: Google
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Новый складной смартфон Pixel Fold, который представила компания Google, вряд ли будет пользоваться популярностью, несмотря на свои технические характеристики. Такое мнение 11 мая высказал обозреватель «Известий» по технологиям Иван Черноусов.

«Девайс не спасут даже вполне приличные по нынешним меркам технические характеристики. А всё потому, что у конкурентов плюс-минус то же самое и они на слуху гораздо больше. Сложно представить человека, который купит себе Fold от Google, когда есть аналогичное решение от Samsung и оно хорошо зарекомендовало себя на рынке», — заявил Черноусов.

Он добавил, что новый Fold — очередная «проба пера» американской компании. И данный девайс, по его мнению, купят только самые преданные фанаты Android, которым нужна «чистая» операционная система без каких-либо надстроек со стороны производителя.

В заключение он отметил, что Google безнадежно отстала на рынке смартфонов — девайсы Pixel в основном продаются на рынке США и продажи эти минимальны.

Накануне, 10 мая, Google представила Pixel Fold — первый в истории компании складной смартфон, который позиционируется как самый тонкий складной смартфон. Новинка оснащена двумя OLED-дисплеями с частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10. В ней установлен фирменный чип Google Tensor G2, 12 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ встроенной памяти. Pixel Fold имеет пять камер: две фронтальные камеры по 8 Мп, а также основной объектив из трех камер на 48 Мп. Ожидается, что в продажу смартфон поступит летом 2023 года. Его заявленная стоимость — от $1,8 тыс. (около 138 тыс. рублей).

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В феврале компания Google выпустила первую предварительную версию операционной системы Android 14 Developer Preview 1. Она предназначена для разработчиков и доступна для скачивания с официального сайта Google на смартфоны Pixel. Позднее, 13 апреля, стало известно, что Google выпустила первую общедоступную бета-версию Android 14.

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