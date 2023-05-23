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В Норвегии призвали отправлять беженцев за пределы Европы

Норвежский депутат Виборг призвал направить беженцев за пределы Европы
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Фото: TASS/EPA/JAVAD PARSA
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Евросоюзу стоит рассмотреть возможность направления беженцев, приезжающих в страны — члены ЕС, в «безопасные третьи страны» из-за множества проблем, которые испытывает союз в связи со значительным потоком мигрантов. Такое мнение член норвежского парламента Эрленд Виборг высказал в обращении к правительству Норвегии.

Он напомнил, что Норвегия, как и Евросоюз, «испытывает огромный приток беженцев» в связи с конфликтом России и Украины.

Виборг отметил, что приезд в Норвегию такого большого количества людей за короткий промежуток времени создает множество проблем, связанных с жильем, социальными услугами и так далее.

«Когда мы также видим, что увеличивается приток просителей убежища из стран за пределами Европы, это создает дополнительные серьезные проблемы», — приводит его слова Lenta.Ru.

В связи с этим парламентарий спросил правительство о том, рассматривает ли оно идею направлять беженцев в «третьи страны», и если да, то на каком этапе находится эта работа.

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15 мая в городе Банкрана на севере Ирландии подожгли центр для украинских беженцев. Он был взломан и серьезно пострадал в результате пожара, передает RT.

29 апреля сообщалось, что украинские беженцы в Европе сталкиваются с финансовыми проблемами из-за сокращения материальной помощи. Так, четыре месяца назад власти Румынии были вынуждены отказаться от предоставления украинцам жилья за государственный счет. Теперь правительство планирует вдвое урезать социальные выплаты.

До этого, 15 апреля, издание Bild со ссылкой на службу занятости сообщало, что в Германии только 10% из всех находящихся там украинских беженцев имеют работу. Исследование проводилось в Лейпциге, где на данный момент находятся 65 187 украинцев.

29 марта организация «Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью» сообщила, что украинские беженцы сталкиваются со всё более холодным приемом со стороны населения европейских стран. Причинами такого отношения к украинцам стали рост стоимости жизни и усталость.

По данным управления ООН, больше всего украинцев приняла Россия — 2 852 395. Вторая в списке — Польша (1 563 386), далее — Германия (1 055 323), Чехия (489 865), Италия (169 837), Испания (166 832), Великобритания (161 400), Болгария (152 515), Франция (118 994), Румыния (113 086), Молдавия (108 885) и Словакия (107 199). В остальных странах число въехавших не превышает 100 тыс.

Страны ЕС стали принимать беженцев с Украины после начала спецоперации по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Россия объявила о начале СВО 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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