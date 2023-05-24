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Decathlon могут запретить продавать магазины по одному

Минпромторг: Decathlon могут запретить продавать магазины по одному
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Правкомиссия может приостановить поштучные продажи магазинов французской Decathlon, рассказал «Известиям» замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в кулуарах Российско-китайского бизнес-форума.

Сейчас компания по отдельности продает магазины в регионах: ранее сообщалось, что в 2023 году компания реализовала пять точек в РФ.

«Я думаю, что этот процесс придется приостановить. Чтобы не получилось так, что торговая сеть пытается обойти обязательные условия продажи бизнеса. То есть избежать сделки, которая учитывает полную стоимость активов, — заметил он. — Так ведь можно продать все магазины — каждый по отдельности — и покинуть страну, не предоставив своим покупателям дисконт в 50% и не выплатив отчисления в казну в 10% от суммы».

Евтухов уверен, что компании надо будет принять более четкое решение: либо они остаются работать, либо уходят. Такие «штучные» сделки по продаже имущественных активов должны быть исключением и соответствовать логике хозяйственной деятельности предприятий.

«В противном случае они становятся похожими на сделки прикрытия истинных целей уходящих с рынка компаний, то есть на «притворные» сделки», — заметил он.

Французский ход: сеть Decathlon нашла покупателя на часть своих магазинов в России
Может ли торговая сеть в перспективе возобновить работу в стране

Французская сеть Decathlon, продающая спортивные товары, объявила о приостановке работы в России 29 марта прошлого года. Компания отметила, что ограничения поставок не позволяют продолжать деятельность в стране.

В январе 2023 года стало известно, что сеть начала искать покупателей на свои площадки.

Как ранее рассказали «Известиям» в Минпромторге, правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ одобрила заявку на сделку по продаже нескольких магазинов ритейлера. Как уточнил тогда член совета директоров, глава департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян, в собственности у Decathlon 26 объектов общей площадью более 150 тыс. кв. м — 25 гипермаркетов и один склад.

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