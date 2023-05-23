Путин вручил в Кремле высшие госнаграды России. Главное

В Москве в Екатерининском зале Кремля во вторник, 23 мая, прошла церемония вручения президентом России Владимиром Путиным высших государственных наград страны. Награды получили военнослужащие, судьи, политики, педагоги, космонавты, политики, матери-героини, а также общественные деятели.

Как сказал глава государства, в Кремле чествуют выдающихся граждан России, чье беззаветное служение Отечеству вносит яркий вклад в развитие государства.

Вручены ордена Александра Невского

Орден Александра Невского вручен директору Музея Победы, заместителю секретаря Общественной палаты России (ОП РФ) Александру Школьнику.

«Уважаемый Владимир Владимирович, дорогие друзья. Это честь для меня — награждение орденом Александра Невского», — сказал он.

По словам Школьника, награду он считает признанием работы всего коллектива.

Музей хранит память о героических предках, а также проводит «замечательные, душевные» выставки, посвященные героям спецоперации, добавил он.

Также орден Александра Невского получил генеральный директор АО «Тулаточмаш» Владимир Филиппов.

Награды получили участники спецоперации на Украине

«Золотой Звездой» награжден доброволец, заместитель командира 2-го отряда «Барс» из Якутии Александр Колесов.

«Сегодня в этом зале участники специальной военной операции, и они представители всего многонационального сообщества нашей страны. Мы гордимся их доблестью и отвагой», — подчеркнул президент.

Орденов Мужества удостоены генерал-майор внутренней службы (МЧС России) Арсен Григорян и капитан, заместитель командира группы 33-го отдельного отряда специального назначения Центрального округа Войск национальной гвардии РФ Дмитрий Распутиков.

Вручены знаки отличия к почетному званию «Мать-героиня»

Путин вручил знаки отличия к почетному званию «Мать-героиня» Людмиле Бадмаевой и Медни Кадыровой.

Бадмаева живет в Бурятии и воспитывает десятерых детей. Медни Кадырова, супруга главы Чечни Рамзана Кадырова, воспитывает 13 детей.

«Воспитание детей — это и радость, и каждодневный труд», — отметил президент.

Вручены два ордена Святого апостола Андрея Первозванного

Награду получили председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин и госсоветник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев.

«Государственное мышление, беспристрастность, верность фундаментальным основам права отличают многолетнюю работу Валерия Дмитриевича Зорькина на посту главы Конституционного суда. Валерий Дмитриевич последовательно отстаивает верховенство основного закона, букву и дух Конституции», — сказал Путин.

Президент наградил космонавтов

Звание Героя России и почетное звание «Летчик-космонавт Российской Федерации» получил космонавт-испытатель отряда космонавтов ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина» в Московской области Петр Дубров.

Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени вручен Герою России, инструктору-космонавту-испытателю, заместителю командира отряда космонавтов ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина» Олегу Новицкому.

«За плечами Петра Валерьевича Дуброва и Олега Викторовича Новицкого — сложные, длительные выходы в открытый космос, результативная работа в составе экипажей МКС», — напомнил президент.

Госнаграды получили педагоги

«С искренним уважением вручу сегодня награды педагогам, чьи ученики стали Героями России», — сказал Путин.

Знак отличия «За наставничество» получила учитель (до 2015 года) МКОУ «Основная общеобразовательная школа деревни Челка Советского района Кировской области» Нина Окулова.

Также им награжден педагог дополнительного образования ГБОУ «Нижегородская кадетская школа», спасатель поисково-спасательной службы ФГКУ «Приволжский региональный поисково-спасательный отряд МЧС России» Александр Плеснев.

Знак получила член Омской местной общественной организации «Совет ветеранов педагогического труда» Наталья Чебакова и (до 2012 года) учитель МКОУ «Основная общеобразовательная школа села Воя Пижанского муниципального округа Кировской области» Нина Чешаева.