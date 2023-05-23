Школьник ударил одноклассницу ножом на последнем звонке в Волгоградской области

Одиннадцатиклассник напал на одноклассницу с ножом на линейке в честь последнего звонка 23 мая в поселке Иловля Волгоградской области. По данным источника «Известий», девочка получила рану в области шеи.

«17-летний мальчик напал с ножом на свою одноклассницу во время последнего звонка. Девочка получила неглубокую рану в области шеи. После оказания медицинской помощи ее отправили лечиться домой», — рассказал собеседник.

Инцидент также попал на видео, которое позднее распространилось в социальных сетях. На кадрах видно, как юноша пытался перерезать однокласснице горло в тот момент, когда дети исполняли песню на линейке во дворе школы. Остановить подростка удалось другим школьникам и учителям.

После инцидента мальчик отказался объяснять свой поступок правоохранителям. Его направят на психиатрическую экспертизу.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее, 10 апреля, в школе Самары один ученик ранил другого перочинным ножом. После инцидента пострадавшего ребенка госпитализировали. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил разобраться в причинах произошедшего.