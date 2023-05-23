Реклама
Прямой эфир
Мир
Французский историк назвал причину начала конфликта на Украине
Интернет и технологии
«Ростелеком» объяснил сбой в сети проблемами европейской площадки обмена трафиком
Мир
Глава Татарстана заявил о возобновлении отношений с КНР после пандемии
Мир
Глава разведки Украины заявил о готовности ВСУ к контрнаступлению
Политика
В Совфеде заявили о нежелании Зеленского останавливать конфликт на Украине
Мир
МИД РФ опроверг заявление Австрии об общении Вены и Москвы по неформальным каналам
Мир
В МИД Китая исключили направленность союза КНР и РФ против других стран
Туризм
Решетников анонсировал начало работы электронной турвизы в России
Мир
Боррель заявил о начале подготовки украинских летчиков для F-16
Общество
В Луганске и окрестностях перестал работать интернет
Пресс-релизы
В Каире завершилась конференция Go Up AdIndex
Общество
Украинского агента Петкевича осудили на 16 лет за шпионаж в оборонной сфере

Шувалов призвал активизировать создание системы расчетов в валютах стран ШОС и БРИКС

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия и Китай должны активизировать строительство эффективной системы расчетов в рублях, юанях и валютах стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС, заявил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае 22 мая. Как он отметил, такая работа может идти по линии ВЭБа, Государственного банка развития Китая и других финансовых институтов.

По его словам, наблюдающиеся показатели товарооборота между двумя странами в $200 млрд — не предел. Торговля и сотрудничество между РФ и КНР будет расти, добавил он.

«Строительство современной инфраструктуры — долг перед нашими экономиками», — подчеркнул Шувалов, добавив, что независимая действующая инфраструктура расчетов нужна не только для того, чтобы обеспечивать пару «рубль/юань», но и для того, чтобы проводить серьезные операции в валютах ШОС и БРИКС.

Танго вдвоем: Китай и Аргентина переходят на расчеты в национальных валютах
Как это повлияет на мировую экономику

БРИКС — межгосударственное объединение, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР.

Членами ШОС являются РФ, Индия, Иран, Китай, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан.

Ранее некоторые страны приняли решение о переходе на расчеты в нацвалютах. Так, 23 мая сообщалось, что правительства Китая и Аргентины подписали договор о расчетах в национальных валютах при товарных сделках. 29 марта стало известно, что Бразилия и КНР заключили соглашение о торговле в юанях и реалах.

Также 24 апреля министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на марафоне «Знание», заявил, что использование национальной валюты является приоритетом для России на текущий момент. Он подчеркнул, что расчеты в долларах стали опасны.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023