Шувалов призвал активизировать создание системы расчетов в валютах стран ШОС и БРИКС

Россия и Китай должны активизировать строительство эффективной системы расчетов в рублях, юанях и валютах стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС, заявил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае 22 мая. Как он отметил, такая работа может идти по линии ВЭБа, Государственного банка развития Китая и других финансовых институтов.

По его словам, наблюдающиеся показатели товарооборота между двумя странами в $200 млрд — не предел. Торговля и сотрудничество между РФ и КНР будет расти, добавил он.

«Строительство современной инфраструктуры — долг перед нашими экономиками», — подчеркнул Шувалов, добавив, что независимая действующая инфраструктура расчетов нужна не только для того, чтобы обеспечивать пару «рубль/юань», но и для того, чтобы проводить серьезные операции в валютах ШОС и БРИКС.

БРИКС — межгосударственное объединение, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР.

Членами ШОС являются РФ, Индия, Иран, Китай, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан.

Ранее некоторые страны приняли решение о переходе на расчеты в нацвалютах. Так, 23 мая сообщалось, что правительства Китая и Аргентины подписали договор о расчетах в национальных валютах при товарных сделках. 29 марта стало известно, что Бразилия и КНР заключили соглашение о торговле в юанях и реалах.

Также 24 апреля министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на марафоне «Знание», заявил, что использование национальной валюты является приоритетом для России на текущий момент. Он подчеркнул, что расчеты в долларах стали опасны.