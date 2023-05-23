Реклама
Прямой эфир
Мир
Французский историк назвал причину начала конфликта на Украине
Интернет и технологии
«Ростелеком» объяснил сбой в сети проблемами европейской площадки обмена трафиком
Мир
Глава Татарстана заявил о возобновлении отношений с КНР после пандемии
Мир
Глава разведки Украины заявил о готовности ВСУ к контрнаступлению
Политика
В Совфеде заявили о нежелании Зеленского останавливать конфликт на Украине
Мир
МИД РФ опроверг заявление Австрии об общении Вены и Москвы по неформальным каналам
Мир
В МИД Китая исключили направленность союза КНР и РФ против других стран
Туризм
Решетников анонсировал начало работы электронной турвизы в России
Мир
Боррель заявил о начале подготовки украинских летчиков для F-16
Общество
В Луганске и окрестностях перестал работать интернет
Пресс-релизы
В Каире завершилась конференция Go Up AdIndex
Общество
Украинского агента Петкевича осудили на 16 лет за шпионаж в оборонной сфере

Юрист оценил идею о запрете проезда польских фур через Россию

Юрист Хаминский: идея о запрете проезда польских фур через РФ требует уточнений
0
Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Идея о запрете проезда польским перевозчикам по территории РФ является здравой по смыслу, но требует уточнений для эффективной реализации. Об этом 23 мая «Известиям» заявил налоговый юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Он отметил, что действия отдельных стран в политическом плане выходят не только за рамки разумного, но и могут оцениваться как прямое оскорбление государства.

«Одним из вопиющих примеров этому является изъятие властями Польши школьных зданий посольства России, то есть поляки начали бороться с детьми, лишив их общепризнанного права на образование. Безусловно, такой шаг не может остаться без ответа, и депутаты совершенно обоснованно выступили с инициативой о введении ответных, более болезненных мер в отношении польской экономики», — сказал он.

Однако Хаминский подчеркнул, что Польша является членом Евросоюза, и ее транспортные компании могут в течение короткого времени совершить формальную релокацию в Германию или Францию.

«Или как вариант — заключить договор перевозки с транспортниками из соседних стран, получив от них свою долю прибыли. Так как транзит через Россию осуществляется в основном в страны Закавказья и Средней Азии, то есть дружественные или нейтральные к нам, те же поляки могут привлечь перевозчиков из этих стран», — сказал он.

Получается, что контрсанкции, если они будут приняты, можно будет легко обойти, заявил юрист. Поэтому, по его мнению, наиболее эффективной мерой будет считаться полный запрет грузового транзита через территорию РФ силами любых иностранных компаний.

«Что же касается дружественных и нейтральных стран, то, чтобы соблюсти политес, ограничения следует ввести не в отношении транспортных компаний, а в отношении грузов, отправителем или получателем которых будут являться страна Евросоюза или связанные с ним государства и компании», — заключил Хаминский.

Панская инициатива: Польша претендует на лидерство в Восточной Европе
Что такое «Инициатива трех морей» и чем она угрожает безопасности России

29 апреля польские власти захватили здание школы при посольстве РФ в Варшаве силовым методом. Представитель российского МИДа Мария Захарова назвала действия польской стороны наглыми и нарушающими Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Она пообещала жесткую реакцию российской стороны.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023