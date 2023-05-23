Юрист оценил идею о запрете проезда польских фур через Россию

Идея о запрете проезда польским перевозчикам по территории РФ является здравой по смыслу, но требует уточнений для эффективной реализации. Об этом 23 мая «Известиям» заявил налоговый юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Он отметил, что действия отдельных стран в политическом плане выходят не только за рамки разумного, но и могут оцениваться как прямое оскорбление государства.

«Одним из вопиющих примеров этому является изъятие властями Польши школьных зданий посольства России, то есть поляки начали бороться с детьми, лишив их общепризнанного права на образование. Безусловно, такой шаг не может остаться без ответа, и депутаты совершенно обоснованно выступили с инициативой о введении ответных, более болезненных мер в отношении польской экономики», — сказал он.

Однако Хаминский подчеркнул, что Польша является членом Евросоюза, и ее транспортные компании могут в течение короткого времени совершить формальную релокацию в Германию или Францию.

«Или как вариант — заключить договор перевозки с транспортниками из соседних стран, получив от них свою долю прибыли. Так как транзит через Россию осуществляется в основном в страны Закавказья и Средней Азии, то есть дружественные или нейтральные к нам, те же поляки могут привлечь перевозчиков из этих стран», — сказал он.

Получается, что контрсанкции, если они будут приняты, можно будет легко обойти, заявил юрист. Поэтому, по его мнению, наиболее эффективной мерой будет считаться полный запрет грузового транзита через территорию РФ силами любых иностранных компаний.

«Что же касается дружественных и нейтральных стран, то, чтобы соблюсти политес, ограничения следует ввести не в отношении транспортных компаний, а в отношении грузов, отправителем или получателем которых будут являться страна Евросоюза или связанные с ним государства и компании», — заключил Хаминский.

29 апреля польские власти захватили здание школы при посольстве РФ в Варшаве силовым методом. Представитель российского МИДа Мария Захарова назвала действия польской стороны наглыми и нарушающими Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Она пообещала жесткую реакцию российской стороны.