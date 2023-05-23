Реклама
Прямой эфир
Мир
Футболист Радимов рассказал об усталости испанцев от украинской темы
Мир
Замглавы МИД России Рябков обвинил США в манипулировании данными по СНВ
Общество
Вильфанд спрогнозировал сильные осадки в европейской части РФ
Мир
FT допустила снижение поддержки Украины Западом после саммита G7
Мир
В США заявили о четко донесенной до Киева позиции по ударам по России
Мир
Чешский экс-дипломат рассказал о риске Зеленского потерять кресло президента
Экономика
Российский шоколад появится в Египте и Судане
Мир
Беженка из Артемовска рассказала о конфликтах между подразделениями ВСУ
Мир
Блогер с Украины устроила провокацию на Каннском кинофестивале
Мир
Во Франции назвали потери ВСУ самым страшным секретом Зеленского
Общество
В Москве за 12 часов выпало 20% месячной нормы осадков
Здоровье
Хирурги РДКБ спасли ребенка со 100 эпилептическими приступами в сутки

Посол РФ рассказал о планах сборки машин в Эфиопии

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские автоконцерны рассматривают возможность размещения предприятий по сборке машин в Эфиопии, заявил «Известиям» посол РФ в Аддис-Абебе Евгений Терехин.

Зерно-то уже кончилось: РФ и Эфиопия будут решать проблему с продовольствием
Как Африка поддержала Россию в санкционной борьбе с Западом

«Рассматривается возможность организации в Эфиопии сборочного производства автомобилей», — отметил дипломат.

В компании «АвтоВАЗ» «Известиям» пока не подтвердили конкретных планов, однако «Группа ГАЗ» с 2019 года планирует выход на африканский рынок. В частности, ранее среди потенциальных стран для экспорта называли Эфиопию, Нигерию, ДРК и Гану.

Среди перспективных направлений сотрудничества Терехин назвал энергетику, в том числе поставки российского оборудования, недропользование, экспорт российской сельхозтехники и минеральных удобрений, а также наращивание поставок российских нефтепродуктов.

Посол отметил, что львиная доля эфиопского импорта в Россию приходится на поставки кофе, а более половины российского экспорта в Эфиопию в 2022 году составила пшеница. Кроме того, РФ экспортирует в Эфиопию нефтепродукты и продукцию бумажной промышленности, добавил российский посол в Аддис-Абебе.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сборные из России: в Африке планируют делать машины и продавать «Аленку»

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023