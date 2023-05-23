Посол РФ рассказал о планах сборки машин в Эфиопии

Российские автоконцерны рассматривают возможность размещения предприятий по сборке машин в Эфиопии, заявил «Известиям» посол РФ в Аддис-Абебе Евгений Терехин.

«Рассматривается возможность организации в Эфиопии сборочного производства автомобилей», — отметил дипломат.

В компании «АвтоВАЗ» «Известиям» пока не подтвердили конкретных планов, однако «Группа ГАЗ» с 2019 года планирует выход на африканский рынок. В частности, ранее среди потенциальных стран для экспорта называли Эфиопию, Нигерию, ДРК и Гану.

Среди перспективных направлений сотрудничества Терехин назвал энергетику, в том числе поставки российского оборудования, недропользование, экспорт российской сельхозтехники и минеральных удобрений, а также наращивание поставок российских нефтепродуктов.

Посол отметил, что львиная доля эфиопского импорта в Россию приходится на поставки кофе, а более половины российского экспорта в Эфиопию в 2022 году составила пшеница. Кроме того, РФ экспортирует в Эфиопию нефтепродукты и продукцию бумажной промышленности, добавил российский посол в Аддис-Абебе.

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