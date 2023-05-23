В Москве за 12 часов выпало 20% месячной нормы осадков

За 12 часов в Москве выпало 20% месячной нормы осадков. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По словам специалиста, на базовой метеостанции ВДНХ за 12 часов зафиксировали 12 мм дождя при месячной норме 61 мм, пишет агентство городских новостей «Москва».

Синоптик добавил, что это самый высокий показатель по Московскому региону, пишет RT.

Ранее, 21 мая, Тишковец предупредил, что свыше трети месячной нормы осадков выпадет в Москве в ближайшие дни. По его словам, таким образом «небесная канцелярия продолжит восполнять образовавшийся дефицит осадков».

До этого, 18 мая, Евгений Тишковец рассказал, что температура воды в столичных водоемах достигнет комфортных значений уже в первой декаде июня. Кроме того, в последние дни мая москвичей порадует по-настоящему летняя погода, сообщает сайт aif.ru.