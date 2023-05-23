Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИД РФ указали на опасность действий Запада в ядерной сфере
Мир
Замглавы МИД России Рябков обвинил США в манипулировании данными по СНВ
Мир
Президент Республики Сербской призвал уважать и понимать Россию
Мир
Госдеп вновь предупредил Грузию о санкциях из-за авиасообщения с РФ
Мир
В США заявили о четко донесенной до Киева позиции по ударам по России
Мир
Эрдоган заявил о планах разработать новую конституцию Турции
Мир
В Судане вступило в силу семидневное перемирие между армией и СБР
Мир
Глава разведки ФРГ заявил о невозможности поиска виновных в подрыве СП
Общество
Беженец из Артемовска рассказал о зверствах ВСУ над мирными жителями
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Спорт
Футбольный клуб «Химки» вылетел из РПЛ
Общество
МЧС сообщило о локализации пожара в ангаре в Ленобласти
Сюжет:

В Москве за 12 часов выпало 20% месячной нормы осадков

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За 12 часов в Москве выпало 20% месячной нормы осадков. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По словам специалиста, на базовой метеостанции ВДНХ за 12 часов зафиксировали 12 мм дождя при месячной норме 61 мм, пишет агентство городских новостей «Москва».

Синоптик добавил, что это самый высокий показатель по Московскому региону, пишет RT.

Погода в коме: кому вредны перепады атмосферного давления
Врачи рассказали, как облегчить страдания метеозависимых людей

Ранее, 21 мая, Тишковец предупредил, что свыше трети месячной нормы осадков выпадет в Москве в ближайшие дни. По его словам, таким образом «небесная канцелярия продолжит восполнять образовавшийся дефицит осадков».

До этого, 18 мая, Евгений Тишковец рассказал, что температура воды в столичных водоемах достигнет комфортных значений уже в первой декаде июня. Кроме того, в последние дни мая москвичей порадует по-настоящему летняя погода, сообщает сайт aif.ru.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023