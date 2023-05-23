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Гастроэнтеролог рассказала о пользе дачной зелени

Гастроэнтеролог Кашух посоветовала выращивать на дачном участке укроп
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Фото: РИА Новости/Томас Тхайцук
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Гастроэнтеролог, к.м.н. Екатерина Кашух указала на пользу выращенной на даче зелени. По ее словам, чаще всего люди выращивают на дачных участках такую зелень, как укроп, петрушка, зеленый лук, салат, щавель и шпинат.

В беседе с «Вестями Подмосковья» в понедельник, 22 мая, специалист отметила, что в перечисленной зелени содержится много различных витаминов и питательных веществ.

По ее словам, укроп богат железом, магнием, кальцием и витамином С, способствует укреплению иммунитета, улучшает кровообращение и нормализует артериальное давление.

Петрушка богата калием, кальцием и витамином С, а зеленый лук является источником натрия, кальция, витамина С, его употребление благотворно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы, пишет Pravda.Ru.

Шпинат же, по словам Кашух, полезен людям, у которых имеются проблемы с ЖКТ, его употребление способствует улучшению пищеварения.

Специалист отметила, что добавлять зелень в блюдо нужно в самый последний момент — так она не потеряет полезные свойства в ходе термической обработки, пишет RT.

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Ранее, 19 мая, нутрициолог Анна Киреева рассказала, что в покупных зелени и капусте содержится больше всего нитратов. Так, больше всего вредных веществ содержит листовая зелень, а также свекла, редис и белокочанная капуста. Средний уровень — в моркови, огурцах, кабачках, тыкве, редьке, цветной капусте. Меньше всего — в картофеле, репчатом луке, перце, томатах, чесноке, пишет Life.ru.

16 мая врач-терапевт, диетолог, д.м.н. Маргарита Королева в беседе с «Москвой 24» предупредила, что злоупотребление зеленым картофелем грозит отравлением. Она объяснила, что изменение цвета обусловлено образованием в овоще ядовитого вещества соланина. Есть такой картофель ни в коем случае нельзя из-за высоких рисков получить отравление, сообщает телеканал «360».

В марте врач-терапевт, гастроэнтеролог-диетолог Анастасия Тимощенко объяснила пользу зелени для здоровья. По ее словам, в частности, большое количество витаминов содержится в мангольде, который хорошо сочетается с другими видами листовой зелени и придает салату «полезные свойства и вкусовое разнообразие».

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