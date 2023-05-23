Гастроэнтеролог рассказала о пользе дачной зелени
Гастроэнтеролог, к.м.н. Екатерина Кашух указала на пользу выращенной на даче зелени. По ее словам, чаще всего люди выращивают на дачных участках такую зелень, как укроп, петрушка, зеленый лук, салат, щавель и шпинат.
В беседе с «Вестями Подмосковья» в понедельник, 22 мая, специалист отметила, что в перечисленной зелени содержится много различных витаминов и питательных веществ.
По ее словам, укроп богат железом, магнием, кальцием и витамином С, способствует укреплению иммунитета, улучшает кровообращение и нормализует артериальное давление.
Петрушка богата калием, кальцием и витамином С, а зеленый лук является источником натрия, кальция, витамина С, его употребление благотворно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы, пишет Pravda.Ru.
Шпинат же, по словам Кашух, полезен людям, у которых имеются проблемы с ЖКТ, его употребление способствует улучшению пищеварения.
Специалист отметила, что добавлять зелень в блюдо нужно в самый последний момент — так она не потеряет полезные свойства в ходе термической обработки, пишет RT.
Ранее, 19 мая, нутрициолог Анна Киреева рассказала, что в покупных зелени и капусте содержится больше всего нитратов. Так, больше всего вредных веществ содержит листовая зелень, а также свекла, редис и белокочанная капуста. Средний уровень — в моркови, огурцах, кабачках, тыкве, редьке, цветной капусте. Меньше всего — в картофеле, репчатом луке, перце, томатах, чесноке, пишет Life.ru.
16 мая врач-терапевт, диетолог, д.м.н. Маргарита Королева в беседе с «Москвой 24» предупредила, что злоупотребление зеленым картофелем грозит отравлением. Она объяснила, что изменение цвета обусловлено образованием в овоще ядовитого вещества соланина. Есть такой картофель ни в коем случае нельзя из-за высоких рисков получить отравление, сообщает телеканал «360».
В марте врач-терапевт, гастроэнтеролог-диетолог Анастасия Тимощенко объяснила пользу зелени для здоровья. По ее словам, в частности, большое количество витаминов содержится в мангольде, который хорошо сочетается с другими видами листовой зелени и придает салату «полезные свойства и вкусовое разнообразие».