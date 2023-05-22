Госдеп осудил нападение на дипломатический объект Турции в Нью-Йорке

Госдеп США осудил нападение на «Турецкий дом» в Нью-Йорке и принимает участие в расследовании. Об этом 22 мая сообщил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

«Мы видели сообщения о вандализме в отношении «Турецкого дома» в Нью-Йорке. Я могу сказать, что Служба дипломатической безопасности Госдепартамента работает вместе с местными правоохранительными органами над расследованием. Мы осуждаем вандализм, а насилие в отношении дипломатических представительств наказуемо на территории Соединенных Штатов», — сказал Миллер.

За дополнительной информацией руководитель пресс-службы Госдепа США посоветовал обратиться в полицию Нью-Йорка. На вопрос журналиста, узнал ли Госдеп о возможных разработках плана по злоумышленному нападению и об угрозах в адрес дипломатических миссий Турции в США, Миллер не ответил.

Ранее в этот день в Нью-Йорке было совершено нападение на «Турецкий дом», в котором находится генеральное консульство Турции. Были разбиты стекла на входе в здание. Отмечалось, что к атаке могут быть причастны «сторонники террористов».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Стамбуле обратился к властям США с требованием найти человека, который разбил окна «Турецкого дома» в Нью-Йорке.

«Турецкий дом» был открыт властями республики в сентябре 2021 года. В настоящее время здесь проходит голосование в рамках президентских выборов в Турции.