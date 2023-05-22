Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИД РФ указали на опасность действий Запада в ядерной сфере
Мир
Глава минфина подтвердила риск дефолта в США после 1 июня
Мир
Президент Республики Сербской призвал уважать и понимать Россию
Мир
Госдеп вновь предупредил Грузию о санкциях из-за авиасообщения с РФ
Мир
В США заявили о четко донесенной до Киева позиции по ударам по России
Мир
Эрдоган заявил о планах разработать новую конституцию Турции
Мир
В Судане вступило в силу семидневное перемирие между армией и СБР
Мир
Экс-сенатор Блэк назвал битву за Артемовск крупнейшей битвой со времен ВОВ
Армия
В Артемовске ликвидировали ставшего снайпером ВСУ легкоатлета
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Спорт
Футбольный клуб «Химки» вылетел из РПЛ
Общество
МЧС сообщило о локализации пожара в ангаре в Ленобласти

Госдеп осудил нападение на дипломатический объект Турции в Нью-Йорке

0
Фото: Соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Госдеп США осудил нападение на «Турецкий дом» в Нью-Йорке и принимает участие в расследовании. Об этом 22 мая сообщил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

«Мы видели сообщения о вандализме в отношении «Турецкого дома» в Нью-Йорке. Я могу сказать, что Служба дипломатической безопасности Госдепартамента работает вместе с местными правоохранительными органами над расследованием. Мы осуждаем вандализм, а насилие в отношении дипломатических представительств наказуемо на территории Соединенных Штатов», — сказал Миллер.

За дополнительной информацией руководитель пресс-службы Госдепа США посоветовал обратиться в полицию Нью-Йорка. На вопрос журналиста, узнал ли Госдеп о возможных разработках плана по злоумышленному нападению и об угрозах в адрес дипломатических миссий Турции в США, Миллер не ответил.

Вдруг против друга: отношения США и Турции снова накалились
Эрдоган заподозрил Вашингтон в поддержке своего главного соперника на выборах

Ранее в этот день в Нью-Йорке было совершено нападение на «Турецкий дом», в котором находится генеральное консульство Турции. Были разбиты стекла на входе в здание. Отмечалось, что к атаке могут быть причастны «сторонники террористов».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Стамбуле обратился к властям США с требованием найти человека, который разбил окна «Турецкого дома» в Нью-Йорке.

«Турецкий дом» был открыт властями республики в сентябре 2021 года. В настоящее время здесь проходит голосование в рамках президентских выборов в Турции.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023