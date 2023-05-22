Один человек пострадал в результате аварии с Tesla на западе Москвы
На западе Москвы произошла авария с участием двух иномарок, пострадал один человек. Об этом 22 мая сообщил источник «Известий».
Авария произошла вечером. На Шелепихинском шоссе столкнулись Tesla и Hyundai.
Сейчас на месте работают экстренные службы. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.
Ранее, 21 мая, в Котовске (Тамбовская область) в результате столкновения легковых автомобилей пострадали три женщины. Предварительно установлено, что 39-летний водитель Toyota Corolla выехал на встречную полосу и врезался в Chevrolet Aveo, за рулем которого находилась 56-летняя женщина. Пострадавших доставили в клиническую больницу.