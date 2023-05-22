Три женщины пострадали при столкновении легковушек в Котовске

В Котовске (Тамбовская область) в результате столкновения легковых автомобилей пострадали три женщины. Об этом сообщает ИА «ОнлайнТамбов.ру» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Авария произошла 21 мая на улице 9-й Пятилетки. Предварительно установлено, что 39-летний водитель Toyota Corolla выехал на встречку и врезался в Chevrolet Aveo, за рулем которого находилась 56-летняя женщина.

В результате ДТП пострадали три женщины 1946, 1961 и 1970 годов рождения, находившиеся в салоне Chevrolet. С травмами их доставили в клиническую больницу № 2 имени архиепископа Луки в Тамбове. Водители не пострадали.

Утром 22 мая в Норильске из-за сильного ветра микроавтобус попал в ДТП. Водитель автомобиля марки Ford не справился с управлением, слетел в кювет и врезался в столб.