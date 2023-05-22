Микроавтобус врезался в столб из-за сильного ветра в Норильске

В Норильске из-за сильного ветра микроавтобус попал в ДТП. Водитель автомобиля марки Ford не справился с управлением, слетел в кювет и врезался в столб.

ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на ГИБДД сообщает, что в момент произошедшего в салоне было 10 человек. Семеро пассажиров, в том числе трое детей, получили травмы. Им потребовалась помощь медиков.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось о действии на территории Магаданской области экстренного предупреждения. Во вторник ожидается сильный ветер, скорость которого может достигать 20 м/с.