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На Украине осудили «Барселону» за обращение к болельщикам из РФ

Украинский ФК «Шахтер» осудил «Барселону» за слова благодарности россиянам
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Фото: Global Look Press/Mutsu Kawamori
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Украинский ФК «Шахтер» из Донецка раскритиковал «Барселону» за благодарственное обращение к болельщикам из России. Об этом в понедельник, 22 мая, пишет The Guardian.

Игроки каталонского клуба Алехандро Бальде и Серхи Роберто записали обращения на испанском языке, в которых выразили признательность российским фанатам за поддержку в течение сезона.

В свою очередь исполнительный директор «Шахтера» Сергей Палкин выразил недовольство.

«Мы надеемся, что «Барселона» осознает, что их поддержка такой страны, как Россия, в настоящее время совершенно неприемлема. Мы ожидаем, что клуб признает свою ошибку и будет избегать подобных ситуаций в будущем», — заявил он.

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Ранее, 19 мая, украинская теннисистка Ангелина Калинина отказалась пожать руку сопернице, гражданке РФ Веронике Кудерметовой. Калинина пояснила, что не испытывает личной антипатии к российской спортсменке, однако считает рукопожатие «неприемлемым» в текущих обстоятельствах.

До этого, 28 марта, исполком МОКа порекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают проведение спецоперации на Украине, и в качестве нейтральных атлетов. Также последовали рекомендации не допускать до соревнований спортсменов из РФ, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.

28 февраля прошлого года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Это произошло после начала Россией спецоперации по защите населения Донбасса.

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