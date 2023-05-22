«Байер» объявил об уходе российского вратаря Лунева

Российский вратарь Андрей Лунев покинет немецкий клуб «Байер» по окончании сезона. Об этом команда сообщила 22 мая в своем Twitter.

30 июня истечет срок действия контракта Лунева с «Байером». Клуб не стал продлевать соглашение, действовавшее два года.

За это время 31-летний вратарь провел два матча в чемпионате Германии по футболу и один в Лиге Европе. Суммарно Лунев пропустил в них четыре мяча.

Лунев является воспитанником московской школы ФШМ «Торпедо». В 2016 году дебютировал на уровне Российской премьер-лиги (РПЛ) в составе «Уфы». Спустя полгода был приглашен в «Зенит».

В последующие четыре с половиной года Лунев был основным голкипером команды. Он три раза выиграл с петербуржцами золото чемпионата России (2019–2021), а в 2020 году завоевал Кубок и Суперкубок страны. В еврокубках провел за «Зенит» 25 матчей. За сборную России Лунев отыграл в семи встречах.

Ранее, 18 мая, российский футболист Александр Кокорин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра в сезоне-2022/23 по версии Ассоциации футболистов Кипра. Он получил награду на церемонии PASP Football Awards.