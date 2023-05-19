Кокорин стал лучшим игроком чемпионата Кипра по футболу
Нападающий «Ариса» Александр Кокорин признан лучшим игроком чемпионата Кипра в сезоне-2022/23 по версии Ассоциации футболистов Кипра, о чем стало известно 18 мая.
Он получил награду на церемонии PASP Football Awards.
Кокорин провел 27 матчей в чемпионате Кипра, в которых забил 13 голов и сделал шесть результативных передач, передает «Спорт-Экспресс».
Александр Кокорин перешел на правах аренды в кипрский футбольный клуб «Арис» 31 августа 2022 года, который тренирует бывший белорусский полузащитник Алексей Шпилевский. Арендное соглашение с российским спортсменом рассчитано до конца сезона-2022/23.