Жажда скоростей: где и как в России смотреть новый «Форсаж»

Мировая премьера десятого фильма серии «Форсаж» состоялась 17 мая, но уже сейчас в российских кинотеатрах можно приобрести билеты на неофициальные показы — ближайшие состоятся в четверг, 25 мая. Для тех, кто не готов терпеть, пираты уже слили новинку в Сеть в качестве «экранки». У героев в России будут новые голоса — русский дубляж сделала грузинская студия. О том, где и за сколько посмотреть на Вина Дизеля за рулем, — в материале «Известий».

В Россию с ветерком

Десятый «Форсаж» ворвался в топы бокс-офиса в международном прокате. За премьерный уикенд боевик показал второй лучший дебют по сборам в мире за 2023 год ($319 млн). Лучше результат только у мультфильма «Братья Супер Марио в кино» ($377 млн). Вместе со стремительным стартом случились ускоренные сливы: в пятницу-субботу в Сети уже появились экранные копии блокбастера, в том числе с официальным русскоязычным дубляжом. Качество, правда, оставляет желать лучшего.

В среднем западные новинки в хорошем качестве добираются до российской аудитории в лучшем случае за две недели. Но и здесь «Форсаж 10» всех обогнал — отечественные сети кинотеатров по всей стране уже предлагают приобрести билеты на фильм. Большая часть показов включена в предсеансовое обслуживание или проводится сторонней компанией, арендующей зал, — стандартные процедуры для неофициального проката голливудских лент.

Цены на билеты сильно варьируются. Например, в Москве самые дешевые можно приобрести в сети «Мираж Синема» (кинотеатры в Отрадном, Марьино и на проспекте Мира). Здесь за показ в 11 утра придется заплатить всего 120 рублей. К вечеру цена растет — от 400 до 600 рублей. А вот самые дорогие билеты — у «Киномакса». Самый дешевый билет здесь обойдется в 350 рублей, а поход в VIP-зал — в 990 рублей. Также блокбастер будут крутить в московских сетях «Киноквартал», «Алмаз Синема» и «Люксор».

Как выяснили «Известия», в «Киномаксе» на Пражской показ нового «Форсажа» начнется с 25 мая, но приобрести билеты можно только онлайн.

— Билеты будут только через сайт. Компания у нас арендует зал, из-за этого мы не можем пробивать билеты через наш терминал. «Стражи Галактики», например, тоже через сайт, тоже аренда, — рассказала «Известиям» сотрудница кинотеатра.

В Санкт-Петербурге «Форсаж» также стартует с 25 мая. Здесь боевик можно будет посмотреть в кинотеатрах «Люксора» и «Миража». Еще фильм будут крутить в Mori Cinema на Ладожской. Цены не сильно отличаются от столичных: минимум — 150, максимум — 550 рублей. А вот в Новосибирске выбор значительно уже — «Форсаж» показывают только в «Кино Сити» на Березовой Роще.

В Екатеринбурге появляется возможность посмотреть блокбастер в 3D. Трехмерные сеансы проходят в сети «Премьер Зал». Цены на такие показы — от 230 до 410 рублей.

В Казани большую часть сеансов «Форсажа» организуют «Алмаз Синема» и «Киномакс». А в Нижнем Новгороде «Форсаж» собираются крутить в кинотеатре «Арлекино» в ТРЦ «Жар-птица».

Вин Дизель и все-все-все

Режиссером новинки выступил Луи Летерье, работавший над «Иллюзией обмана». Фильм собрал вместе немало голливудских гигантов: Вин Дизель, Джейсон Момоа, Джейсон Стэйтем, Мишель Родригес, Тайриз Гибсон, Лудакрис, Натали Эммануэль и Джордана Брюстер, а под конец на экране появляется Дуэйн «Скала» Джонсон. В общем, собрались почти все звезды боевиков. В фильме также вновь снялся американский актер и рестлер Джон Сина.

Новинке пришлось прыгнуть выше головы: в девятой части абсурдность серии достигла предела, когда герои отправились в космос. Новый фильм оказался более приземленным: герои всего лишь побывали в Антарктике.

Команду Доминика Торетто вновь просят выйти на дело. На этот раз им нужно украсть компьютерный чип в Риме. Доминик и его жена Летти решают остаться с сыном Брайаном, а их друзья отправляются на задание. Но спустя некоторое время к ним возвращается раненая Сайфер и говорит, что Данте Рейес (сын наркобарона Эрнана Рейеса) настроил команду против нее и хочет отомстить за смерть отца, которого Доминик убил десятью годами ранее. Паре придется спасти друзей и разобраться, кто из «семьи» друг, а кто предатель.

В фильме есть сцена посреди титров, но ее лучше оценить самостоятельно.

На Rotten Tomatoes оценка критиков составляет 54% (положительных отзывов 124, отрицательных — 105), а вот зрители приняли ленту в разы лучше — 86%. Большая часть рецензий ведущих западных изданий ругает фильм за то, что новинка не внесла ничего нового в серию. А хвалят новинку за игру Джейсона Момоа. Но все сходятся в одном: «Форсажи» уже затянулись. Создатели франшизы придерживаются иного мнения: конец серии разделили на два фильма («Форсаж 10» и «Форсаж 11»). Предварительный релиз последнего запланирован на 2025 год.

Новый голос для Дизеля

Традиционно Вин Дизель в «Форсажах» говорил голосом российского актера театра и кино Сергея Чонишвили. Однако в новом фильме героя озвучил Станислав Шапкин (дублировал Николаса Кейджа в «Ренфилде», также озвучивал Волка-смерть в «Коте в сапогах 2»). «Известия» попытались выяснить у Сергея Чонишвили, предлагали ли ему принять участие в дубляже боевика, но актер отказался комментировать ситуацию.

Как выяснили «Известия», русский дубляж к фильму сделала грузинская студия Bravo Records Georgia / Movie Dubbing, ее же указали на страничке фильма на «Кинопоиске». «Известия» попытались связаться с компанией по телефону, но ответа не получили. На момент написания статьи ответ на письменный запрос не пришел.

«Известия» также связались с техническим директором студии «Пифагор» (занималась официальным дубляжом «Форсажа 9») Леонидом Драгилевым и выяснили, что дублировать новую часть им не предлагали, так как Universal Pictures покинула российский рынок. При этом Драгилев отметил, что его студия готова сотрудничать с голливудской компанией в дальнейшем.

Уточнить, какая именно компания занималась дубляжом копии, которую будут показывать в московских залах, опрошенные «Известиями» сотрудники кинотеатров не смогли. Но в кинотеатре Prime Cinema уверили, что качество оправдает все ожидания. То же самое сказали в «Киноквартале»: всё на русском языке, а звук и картинка будут качественными.