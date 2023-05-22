Боец из Великобритании Томпсон рассказал о планах погулять по Москве

Боец MMA из Великобритании Оли Томпсон, прилетевший в Москву на бой с россиянином Александром Олейником в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», 22 мая в беседе с «Известиями» поделился своими планами прогуляться по российской столице.

Он подчеркнул, что находится в Москве в третий раз, но ранее у него не было времени ознакомиться с мегаполисом. До этого британец был в столице РФ в 2004 и 2007 годах.

«На самом деле я бы многое хотел посмотреть в Москве в этот раз, в прошлый мой визит я не успел прогуляется по ней, потому что всё время проводил на стадионе. А сейчас у меня целая неделя, чтобы осмотреться тут», — рассказал спортсмен.

В Москве у Томпсона много хороших знакомых, добавил он.

«У меня здесь есть знакомые из московского спортклуба, очень хорошие ребята. Они также помогали мне с тренировками, я бы хотел с ними встретиться. Я надеюсь, что Москва станет моим любимым городом», — заключил он.

Ранее в понедельник Томпсон пообещал показать болельщикам и зрителям «взрывное шоу» в ходе его поединка с Олейником. Он подчеркнул, что его соперник находится в очень хорошей форме, но обратил внимание, что настроен на победу.

За профессиональную карьеру Томпсон провел 37 боев и одержал победу в 21 из них. Олейник участвовал в 76 поединках и победил в 60.

Поединок Олейника против Томпсона станет главным событием турнира в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 26 мая. Поединок пройдет в формате трех раундов по три минуты.

Кроме того, на ринг выйдут мастер спорта по боевому самбо и рукопашному бою Иван Емельяненко и дзюдоист, чемпион России 2007 года Алексей Леденев. Также в рамках турнира встретятся звезда поп-MMA, мастер спорта по боксу Зелимхан Дукаев по прозвищу Пулеметчик и боец лиги «Наше дело» Юрий Рябой.

Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию боев, начало в 23:00.