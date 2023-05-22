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Боец MMA Томпсон пообещал зрителям боя с Олийником «взрывное шоу»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Британский боец MMA Оли Томпсон, прилетевший в Москву на бой с россиянином Александром Олейником в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», пообещал показать болельщикам и зрителям «взрывное шоу». Об этом спортсмен рассказал 22 мая «Известиям».

Томпсон напомнил, что Олейник — хороший боец, давно выступающий в UFC.

«У меня тоже немало опыта в боях в ММА и в соревнованиях. Я обещаю вам взрывное представление в эту пятницу вечером», — пообещал британец

По словам Томпсона, он хорошо подготовился, и намерен сохранить не только физическую, но и ментальную хорошую форму.

«Я хорошо потренировался. Сейчас я очень взволнован перед встречей, но самое тяжелое — позади, сейчас нужно просто оставаться в форме, как в физической, так и в ментальной, потому что схватка будет тяжелой, я это знаю», — признался боец.

Томпсон также подчеркнул, что рад посетить российскую столицу, а также сойтись на ринге с россиянином.

«Я очень рад наконец-то прибыть в Москву. Алексей Олейник, я очень рад с тобой сразиться, очень уважаю тебя и знаю, что ты отличный боец», — продолжил он.

Боец подчеркнул, что намерен бороться за победу.

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«Для всех тех, кто будет смотреть наш матч из дома, не пропустите это событие, в эту пятницу вечером, я против Алексея Олейника, в Москве», — заключил он.

Ранее в мае Томпсон предупредил, что его физическая форма лучше, чем думают многие. Он подчеркнул, что имеет все шансы на победу над россиянином.

За профессиональную карьеру Томпсон провел 37 боев и одержал победу в 21 из них. Его противник участвовал в 76 поединках и победил в 60 из них.

Поединок Олейника против Томпсона станет главным событием турнира в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 26 мая. Поединок пройдет в формате трех раундов по три минуты.

Кроме того, на ринг выйдут мастер спорта по боевому самбо и рукопашному бою Иван Емельяненко и дзюдоист, чемпион России 2007 года Алексей Леденев. Также в рамках турнира встретятся звезда поп-MMA, мастер спорта по боксу Зелимхан Дукаев по прозвищу Пулеметчик и боец лиги «Наше дело» Юрий Рябой.

Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию боев, начало в 23:00.

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