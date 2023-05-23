Ювелирный эксперт дала советы по подбору украшений по типу внешности

Директор по продукту ювелирного бренда SOKOLOV Елена Ракутина 23 мая рассказала «Известиям», как правильно подобрать украшения в зависимости от цвета кожи, глаз и формы лица, чтобы подчеркнуть достоинства своей внешности.

«Для людей с холодным тоном кожи наилучшим выбором будут украшения из серебра, платины, белого и розового золота в сочетании с такими камнями, как гранат, рубин, цитрин, родолит. Тем, у кого теплый тон кожи, можно отдать предпочтение любому виду металла, но более эффектно будут смотреться изделия из желтого золота с яркими или темными вставками», — рассказала Ракутина.

Если выбирать изделие под цвет глаз, то для более сдержанного образа, по ее словам, подойдут украшения с камнями в тон глаз либо немного светлее или темнее.

«Чтобы сделать акцент на глаза, надеть украшение со вставками нужно противоположного цвета, например, к зеленому цвету глаз — камни красных оттенков, к голубому — оливковых или золотистых. Также можно сыграть на контрасте и к темным глазам подобрать украшение со светлыми или прозрачными камнями, а к светлым глазам — насыщенные, плотные», — добавила ювелирный эксперт.

Она также отметила, что выбирать размер и длину сережек лучше в зависимости от формы лица: серьги не должны заканчиваться на той части лица, которую не хочется подчеркивать. Так, если не хочется делать акцент на подбородок — не стоит носить длинные серьги до этой части лица или до плеч, и, наоборот, если не хочется подчеркивать скулы, то лучше надеть длинные серьги.

В начале мая SOKOLOV и приложение для знакомств Mamba поделились с «Известиями» результатами совместного исследования, согласно которому большая часть мужчин (74%) дарит подарки женщинам, не ожидая ничего взамен. При этом свыше половины россиянок (57%) считают, что мужчины должны дарить подарки дороже и чаще женщин.