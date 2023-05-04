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Большинство мужчин дарят подарки женщинам без каких-либо ожиданий

Опрос: 74% мужчин дарят подарки женщинам, не ожидая ничего взамен
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Фото: Getty Images/VioletaStoimenova
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Большая часть мужчин (74%) дарят подарки женщинам, не ожидая ничего взамен. При этом свыше половины россиянок (57%) считают, что мужчины должны дарить подарки дороже и чаще женщин. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра ювелирного бренда SOKOLOV и приложения для знакомств Mamba, которыми они поделились с «Известиями» 4 мая.

Опрос проводился в апреле методом онлайн-анкетирования среди более 2 тыс. человек из разных городов России.

«Большая часть мужчин дарят подарки, не ожидая ничего взамен (74%). Еще 18% ждут от женщины благодарности в некоторых ситуациях — это могут быть внимание, благодарность или секс. 8% в любом случае ждут от женщины чего-то взамен», — сообщили аналитики.

При этом свыше половины россиянок считают, что мужчины должны дарить подарки дороже и чаще женщин (57%). Среди мужчин такого мнения придерживаются почти в два раза меньше респондентов — 33%. А о том, что подарки в паре должны быть соразмерны, заявили 44% женщин и 62% мужчин.

Отмечается, что по мнению 66% россиян подарки являются важным показателем отношения человека. Причем для женщин наличие приятных сюрпризов важнее, чем для мужчин: 87% девушек против 41% мужчин. А для 16% россиянок долгожданный подарок от партнера даже повлияет на решение выйти за него замуж.

Примечательно, что каждая вторая россиянка минимум один раз в жизни начинала встречаться с мужчиной только потому, что он красиво ухаживал, дарил подарки и одаривал комплиментами. Треть мужчин признались, что хотя бы раз использовали такой метод, чтобы убедить девушку встречаться с ними (33%), а 11% из них так поступают регулярно.

Каждая вторая девушка призналась, что готова принять дорогостоящий подарок от мужчины, даже если не состоит с ним в отношениях (46%). Но так поступят не все: 22% не примут подарок, так как после этого почувствуют себя «должной» мужчине. Еще 27% девушек заявили, что принимают подарки только от своего партнера.

Большинство россиян готовы потратить на подарок своему партнеру до 5 тыс. рублей (47%). А от 5 тыс. до 10 тыс. рублей — 16%. Примечательно, что, несмотря на желание женщин получать чаще подарки от мужчин, девушки оказались более щедрыми в этом вопросе.

«Обычно мужчины дарят девушкам цветы (65%), сладости (36%) и ювелирные украшения (28%), парфюм (26%) и технику (17%). И во многом они правы: самым приятным подарком для женщин оказались цветы (53%). На втором месте среди желанных подарков — путешествия (50%), на третьем — ювелирные изделия (48%). Кроме того, девушки будут рады новому парфюму (31%) и сертификату на спа-услуги (30%)», — подытожили аналитики.

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В 2022 году женщины в России стали чаще искать на сайтах знакомств пару для официального брака, а мужчины — для гражданского брака. Это показало совместное исследование аналитиков рекламного программатика Platforma и приложения для знакомств Mamba в преддверии Дня всех влюбленных. С результатами 10 февраля ознакомились «Известия».

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