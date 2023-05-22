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Трехкратный олимпийский чемпион по баскетболу Энтони завершил карьеру

Трехкратный олимпийский чемпион по баскетболу Кармело Энтони объявил, что завершил карьеру
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Фото: Global Look Press/Oklahoma City Thunder
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Трехкратный олимпийский чемпион, американский баскетболист Кармело Энтони объявил о завершении спортивной карьеры. Об этом спортсмен сообщил в видеообращении 22 мая на своей странице в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По словам баскетболиста, для него «пришло время прощаться».

«Болельщики поддерживали меня на протяжении всей карьеры, я благодарен им, потому что они сделали меня», — сказал он.

В составе сборной США Энтони завоевал золотые медали Игр в 2008, 2012 и 2016 годах, в 2004 году стал бронзовым призером Олимпиады. В 2006-м американская сборная, в составе которой он играл, стала бронзовым призером чемпионата мира.

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Кармело Энтони играл в «Денвере», «Хьюстоне», «Портленде», «Оклахоме» и других известных американских клубах.

Десять раз он выступал на Матче звезд Национальной баскетбольной лиги (НБА). За карьеру в лиге Энтони набрал 28 289 очков и занял девятое место в истории лиги по этому показателю.

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