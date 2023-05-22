Самолет рейса Сургут – Москва подал сигнал тревоги

Пассажирский самолет, выполняющий рейс Сургут – Москва, подал сигнал тревоги. Об этом 22 мая сообщили авиаслужбы.

По данным «Известий», одному из пассажиров стало плохо. Воздушное судно готовится к посадке в аэропорту Перми. Оно развернулось спустя около часа полета.

Ранее, 11 мая, летевший из Уфы самолет совершил аварийную посадку в Норильске из-за разрушения части стойки шасси. Воздушное судно благополучно приземлилось, пострадавших нет. На борту находились 73 пассажира, из них один несовершеннолетний, и шесть членов экипажа.

До этого, 3 мая, стало известно, что пассажирский самолет, следовавший в Домодедово из Стамбула, совершил экстренную посадку в аэропорту Сочи из-за технических проблем. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.