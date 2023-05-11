Самолет из Уфы совершил аварийную посадку в Норильске из-за поломки шасси

Летевший из Уфы самолет совершил аварийную посадку в Норильске из-за разрушения части стойки шасси. Воздушное судно благополучно приземлилось, пострадавших нет. Об этом в четверг, 11 мая, сообщила пресс-служба Восточного регионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«Воздушное судно Боинг — 737-800, следовавшее сообщением Уфа — Норильск, совершило аварийную посадку в аэропорту города Норильска по причине разрушения внутреннего пневматика правой основной стойки шасси. Посадку самолет выполнил благополучно, пострадавших нет», — говорится в их сообщении в Telegram-канале.

На борту находились 73 пассажира, из них один — несовершеннолетний, и шесть членов экипажа

По факту инцидента организована доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).

На место происшествия выехали следователи, обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее, 3 мая, стало известно, что пассажирский самолет, следовавший в Домодедово из Стамбула, совершил экстренную посадку в аэропорту Сочи из-за технических проблем. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.