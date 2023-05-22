В Орловской области ежемесячную выплату из маткапитала получают 854 семьи

В Орловской области ежемесячную выплату на ребенка до трех лет из материнского капитала получают 854 семьи, сообщает InfoOrel.ru в понедельник, 22 мая.

Мера поддержки полагается семьям с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека без дополнительных требований к занятости или имуществу родителей. Всего же данную выплату получает 207 тыс. российских семей.

С 2023 года ежемесячную выплату из маткапитала можно оформить на каждого ребенка возрастом до трех лет, в то время как раньше воспользоваться такой функцией можно было только после рождения второго.

С июня 2023 года устанавливается единая дата перечисления выплаты из маткапитала — 5-е число каждого месяца. Речь идет о средствах за предыдущий месяц. Оформить выплату может каждая семья, имеющая сертификат о маткапитале на любого по счету ребенка.