Дизайнеры показали собирательный образ самого уродливого автомобиля в мире

Дизайнеры британского лизингового агентства Hippo Leasing в понедельник, 22 мая, показали собирательный образ самого уродливого автомобиля в мире, который получил название Deformis 10.

По словам авторов проекта, в создание экстерьера Deformis 10 вошли самые неудачные стилистические приемы автомобилей различных эпох и брендов. Так, дизайнеры проанализировали десятки рейтингов «самых уродливых автомобилей» и составили топ-10 наиболее часто упоминаемых моделей. Так, в список вошли такие автомобили, как Fiat Multipla, Pontiac Aztek, Chrysler PT Cruiser, Nissan Juke, SsangYong Rodius, Ford Scorpio, Nissan Cube, AMC Pacer, Honda Civic Type R, Toyota Prius.

В результате «Франкенштейн» Deformis 10 получил капот и оптику Juke, решетку радиатора PT Cruiser, лобовое стекло Multipla, средние и задние стойки Cube и заднюю оптику Rodius, а также множество элементов, позаимствованных у других моделей, которые запомнились смелыми дизайнерскими решениями.

15 декабря стало известно, что российские дилеры приступили к заказу на еще один новый импортный автомобиль — Nissan Juke. Машина ввозится по параллельному импорту. Цены на модель в России начинаются от 2 500 000 рублей, однако продавцы отмечают, что точная стоимость будет названа покупателю в день заключения договора.

Для российских покупателей предлагают второе поколение Nissan Juke, созданное на модульной платформе CMF-B, которая предназначена для компакт-каров. Например, Juke ― соплатформенник кроссовера Renault Captur. Переезд на новую «тележку» позволил увеличить колесную базу автомобиля на 105 мм — в салоне стало больше места и увеличился объем багажного отделения.